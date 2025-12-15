europarlamentari români blocați într-un avion la strasbourg: printre ei, diana șoșoacă și dan barna

Un avion care efectua cursa București – Strasbourg, cu mai mulți europarlamentari români la bord, a fost ținut la sol luni pe aeroportul din Strasbourg, din cauza unei alerte de securitate.

Pasagerii au fost informați de pilot că nu vor putea coborî din aeronavă, aeroportul fiind vizat de o alertă de securitate. Situația durează de aproximativ o oră, timp în care aeronava nu a fost debarcată.

Potrivit Mediafax, alerta a fost declanșată după ce o valiză suspectă a fost identificată în incinta aeroportului, iar la fața locului au intervenit echipele antiteroriste.

Printre europarlamentarii aflați la bord se numără Diana Șoșoacă, Dan Barna și Vasile Dîncu. Avionul urma să efectueze o oprire scurtă la Strasbourg pentru a debarca pasagerii, urmând să continue zborul către Bruxelles, cursa fiind operată de TAROM.