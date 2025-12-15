fetița din sibiu premiată la „românii au talent!” are nevoie de 7.000 de euro: sara va fi operată în spania

Sara Hanț, o fetiță din Sibiu, care a devenit cunoscută la nivel național după ce a făcut senzație cu vocea sa la concursul „Românii au talent!”, are nevoie de ajutor.

Născută prematur, a întâmpinat mai mereu probleme grave de sănătate, suferind de mai bine de 11 ani de o pareză de plex brahial în formă totală. De-a lungul timpului, Sara a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale care i-au îmbunătățit mobilitatea, inclusiv la picioare. Acum, însă, are nevoie de o nouă intervenție chirurgicală.

Recent, pe 1 decembrie, Sara a ajuns la Zaragoza, în Spania, pentru a fi consultată de renumitul medic Dr. Francisco Soldado, specialist în tratarea parezelor de plex brahial. Veștile primite de la medic au fost excepționale: după 11 ani în care nu și-a putut folosi mâna stângă, există acum șanse reale ca aceasta să devină funcțională.

„Stau mereu și mă gândesc… oare chiar există minuni? Există și pentru mine speranța? Am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru mână și ne zbatem zi de zi cu terapiile, înotul, kinetoterapia, masajul… însă rezultatele sunt puține. Am o șansă și trebuie să profit de ea. Vreau să trăiesc frumos, ca orice copil de vârsta mea, și să fac tot ce îmi doresc, fără să mă gândesc că nu pot! Iubesc viața, iubesc muzica, iubesc baletul și ador să pictez. Îmi doresc să mă descurc singură și să merg și eu în prima mea tabără, fără să am nevoie de ajutor. Am primit vești bune și vreau să cred în ele!” a transmis Sara Hanț

Operația va avea loc la un spital privat din Barcelona, iar costul intervenției este suportat integral de către medicul Dr. Francisco Soldado, care a ales-o personal pe Sara pentru această șansă extraordinară.

Singurele cheltuieli rămase sunt legate de spitalizare, transport și alte necesități pe durata șederii în Barcelona, estimându-se un cost de aproximativ 7.000 de euro.

Sara și familia ei fac apel către cei care doresc să contribuie la această operație inovatoare, oferind mai jos conturile în care se pot face donații:

Conturi în lei (RON):

Beneficiar: Margareta Hant

IBAN: RO92 REVO 0000 1830 2240 8381

Cod BIC/SWIFT: REVOROBB

IBAN: RO25BTRLRONCRT0CW9021001

Cont IBAN Banca Transilvania EURO: