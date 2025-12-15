furt într-un magazin din sibiu: hoțul a fost filmat în acțiune / video 

Un hoț a fost filmat în timp ce fura bani dintr-un magazin din municipiul Sibiu. Polițiștii îl caută acum pe pungaș.

Furtul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 03:00. Hoțul a pătruns într-un magazin de piese auto aflat pe bulevardul Victoriei din Sibiu, de unde a plecat cu suma de 750 lei.

A doua zi, proprietarul magazinului a reclamat furtul la poliție. Oamenii legii îl caută acum pe individ. În noaptea furtului, hoțul purta o pereche de pantaloni de culoare gri, o geacă de culoare roșie și o căciulă neagră. De asemenea, avea gura acoperită cu un fular alb.

„Prin apel 112, la data de 14.12.2025, un sibian a sesizat faptul că, peroane necunoscute, au pătruns in incinta unei societăți comerciale din municipiul Sibiu. În urma celor sesizate și a cercetării efectuate la fața locului, polițistii Biroului Investigații Criminale Sibiu au deschis un dosar penal ce vizează infracțiunea de furt calificat, fiind desfășurate activitățile specifice în vederea identificării autorului/autorilor și dispunerea măsurilor legale în consecință”, transmite Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.