gușterland costă mai mult: investiția primăriei sibiu depășește acum 20 milioane euro

Gușterland, zona de agrement și ecoturism realizată de Primăria Sibiu pe dealurile Gușteriței, va costa mai mult. Consilierii locali vor actualiza, în ședința de săptămâna aceasta, valoarea totală a investiției.

Municipiul Sibiu a obținut finanțare din fonduri europene nerambursabile pentru implementarea proiectului „Amenajarea unei zone de agrement și ecoturism pe dealurile Gușteriței” în cadrul Programului „Regiunea Centru”, iar contractul de finanțare a fost semnat în 30 iunie 2025.

Pentru execuția lucrărilor, contractul fusese semnat anterior, la data de 26 octombrie 2023, cu asocierea SC CON-A Operations SRL, SC Ischia SRL și SC Submit SRL. „Prețul actual al contractului este de 58.765.677,44 lei cu TVA, iar în conformitate cu clauza 48 din contractul de proiectare și execuție lucrări, sumele plătibile antreprenorului se ajustează în funcție de creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elementele constitutive ale ofertei”, se arată în raportul de specialitate.

În bugetul proiectului, cheltuielile pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de preț sunt încadrate în categoria cheltuielilor eligibile doar în limita a 5% din valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv de 3.586.535,80 lei cu TVA. Valoarea ajustărilor la nivelul ultimei situații de lucrări curent este de 6.815.136,83 lei cu TVA. Așadar, având în vedere valoarea estimată a evoluției indicilor de preț, aferente primului semestru al anului 2026, se va suplimenta valoarea aferentă ajustărilor cu suma de 6.392.601,03 lei cu TVA. „Această sumă rezultată ca diferență între valoarea estimată a ajustărilor (9.979.136,83 lei cu TVA) și valoarea cuprinsă în devizul general actual (3.586.535,80 lei cu TVA) este o cheltuială neeligibilă în corelare cu prevederile ghidului de finanțare”, se arată în raport.

Astfel, valoarea Gușterlandului ar urma să crească cu 6.392.601,03 lei cu TVA, adică de la 97.764.986,92 lei la 104.157.587,95 lei cu TVA.

Lucrările de amenajare a complexului de agrement au început în iulie 2024, iar de atunci s-au efectuat o mulțime de lucrări. Primăria are în plan să inaugureze Gușterlandul în primăvara anului 2026. Printre atracții se numără: sania de vară, pârtie de schi și tubing, două linii de tiroliene, zone de popas turistic, terasă panoramică, spații de joacă pentru copii și trasee pentru biciclete.

