important pentru vânzătorii de înghețată, porumb fiert și popcorn de pe pietonala bălcescu: se modifică regulamentul!

Municipalitatea modifică regulamentul privind modul de autorizare și desfășurare a activității de comerț stradal pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu. Vânzătorii trebuie să țină cont de noi reguli începând de anul viitor.

Modul de autorizare și desfășurare a activității de comerț stradal alimentar pe pietonala Nicolae Bălcescu din Sibiu a fost aprobat printr-o hotărâre de consiliu local în anul 2023. Primăria vrea să modifice regulamentul și stabilește noi condiții pentru vânzători.

„Având în vedere reanalizarea la nivelul Municipiului Sibiu a reglementărilor privind ocuparea domeniului public din zona centrală, prin realizarea documentației PUZ CP și a studiilor privind resistematizarea și optimizarea utilizării spațiului public în centrul istoric al Municipiului Sibiu, propunem prorogarea termenului pentru programări online (…) și implicit modificarea calendarului de desfășurare a procedurii de autorizare a activității de comerț stradal alimentar pe strada Nicolae Bălcescu. De asemenea, propunem modificarea perioadei și orarului de funcționare a standurilor pentru desfășurarea activității de comerț stradal alimentar pe strada Nicolae Bălcescu”, se arată în raportul de specialitate ce însoțește proiectul de hotărâre ce va fi aprobat de consilieri în ședința de săptămâna aceasta.

Inițial, programările online se puteau realiza în perioada 15 decembrie – 31 decembrie. Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea următoare: „Programările online se pot realiza în perioada 15 februarie (de la ora 09:00) – 20 februarie (până la ora 24:00)”. Se va modifica, de asemenea, întregul calendar de desfășurare a procedurii de autorizare astfel:

programări online: 15 februarie (ora 09:00) – 20 februarie (până la ora 24:00);

depunerea la ghișeu a cererilor însoțite de documentația necesară: 3 zile lucrătoare începând cu data de 21 februarie;

termen depunere contestații: 3 zile lucrătoarea de la data comunicării rezultatului.

Municipalitatea propune inclusiv modificarea perioadei și orarului de funcționare a standurilor de pe Bălcescu. Comercianții care vând înghețată vor fi prezenți pe pietonala mai sus amintită în perioada 01.04. – 15.11. Comercianții care vând popcorn, porumb fiert și vată de zahăr vor fi prezenți pe Bălcescu pe tot parcursul anului, în intervalul orar 09:00 – 23:00.