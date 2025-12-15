întreruperi de apă la cisnădie: 24 de străzi sunt afectate

Apă Canal Sibiu SA anunță că marți, 16.12.2025, în intervalul orar 09.00 – 16.00, furnizarea apei potabile va fi întreruptă temporar în localitatea Cisnădie, ca urmare a unor lucrări programate la rețeaua de aducțiune.

Intervenția vizează racordarea conductei de aducțiune DN 355 mm, nou executată pe strada Cetății, la rezervorul de apă existent. Lucrările sunt realizate de STRABAG SRL, în cadrul contractului „CL 11 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitățile Poplaca, Rășinari, Cisnădie, Cisnădioara și Tocile și colector ape uzate”.

Pe durata lucrărilor, apa va fi oprită pe următoarele străzi din Cisnădie: Cetății, Unirii, Cindrelului, Podului, Apărării, Patrioților, Stadionului, Teilor, Florilor, Aleea Căpșunilor, Târgului, Bujorului, Primăverii, Mălinului, Uzinei, Transilvaniei, Șelimbărului, Abatorului, Pajiștei, Sibiului, Viilor, Izvorului, Sălciilor, precum și pe străzile adiacente acestora. De asemenea, va fi afectată strada Măgurii, la numerele 2 – 12.

Reprezentanții Apă Canal Sibiu SA precizează că, la reluarea furnizării, apa poate fi ușor tulbure, situație cauzată de golirea și reumplerea conductelor.

Pentru informații suplimentare, consumatorii pot apela Call Center-ul Apă Canal Sibiu la numărul 0269 962 sau Dispeceratul, la 0269 222 777. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și le mulțumește cetățenilor pentru înțelegere.