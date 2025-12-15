maestro sibiu lansează pita cheesburger: o reinterpretare savuroasă a burgerului clasic / foto

Pizzeria Maestro Sibiu, situată pe Pietonala Nicolae Bălcescu, nr. 34, anunță un nou produs delicios: Pita Cheesburger. Această reinterpretare a burgerului clasic combină prospețimea unei pite coapte ca la carte cu savoarea unui cheesburger suculent. Carnea fragedă, brânza cheddar topită, legumele crocante și sosul casei transformă fiecare mușcătură într-o experiență completă.

Maestro Sibiu ridică din nou ștacheta street food-ului din oraș și lansează noul Pită Cheesburger, un produs care promite să devină rapid preferatul sibienilor. Este combinația ideală dintre o pită proaspăt coaptă, rumenită perfect, carne suculentă, cheddar topit, legume crocante și sosul casei. Rezultatul este un preparat consistent, gustos și diferit de orice burger clasic. Pentru cei care iubesc noutățile, acesta este momentul ideal să îl încerce.

Concurează însă cu alte două produse deja apreciate în meniul Maestro. Chifla Specială cu Pui Maestro, cunoscută pentru gustul ei intens și suculența inconfundabilă, rămâne una dintre cele mai populare alegeri. La fel de îndrăgită este și Chifla English Breakfast, cu ou și bacon, perfectă pentru cei care vor un preparat sățios, rapid și plin de savoare.

Trei produse, trei stiluri și o singură întrebare. Pe care îl alegi primul?

Poți merge direct la Maestro Sibiu, pe pietonala Nicolae Bălcescu, sau poți comanda online pentru a te bucura de gustul Maestro acasă. Astăzi este ziua perfectă pentru ceva bun.

Alte bunătăți marca Maestro, ideale pentru a le lua cu tine oriunde

La Maestro Sibiu se coc zilnic și pizze de 32 cm, XXL sau la felie, pentru toate gusturile – de la clasica Margherita până la Capricciosa sau Quatro Formaggi. Un alt preparat aparte este pizza sandwich, perfectă de luat la drum, în pauza de serviciu sau în plimbarea de seară prin centru.

Reamintim că, de cinci ani, Maestro răspândește zilnic aroma de pizza coaptă în cuptor cu lemne, mozzarella topită și chifle rumenite, pe pietonala centrală a Sibiului. Este locul care te cucerește fără efort – o pizzerie cu suflet, născută din pasiune și dorința de a aduce gustul autentic al unei pizza făcute ca acasă.

La Maestro Sibiu, poți savura pizza și celelalte delicii direct la geam, pe pietonala din centrul orașului, într-o experiență rapidă și sigură. Iar dacă preferi confortul casei, Maestro livrează direct prin comanda de pe site sau prin platformele de food delivery.

