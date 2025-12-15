„nu am pe nimeni”: povestea femeii care trăiește într-un cort improvizat din cartoane, lângă aeroportul sibiu / video foto

O femeie în vârstă de 40 de ani locuiește într-un cort improvizat pe marginea drumului, vizavi de Aeroportul Internațional Sibiu, în apropierea Registrului Auto Român (RAR). Aceasta este din județul Iași și spune că nu are casă, familie, dar nici nu cerșește. Trăiește într-un cort improvizat din carton și își gătește mâncarea la ceaun, pe foc, folosind câteva lemne strânse.

Femeia locuiește în acel loc de mai mult timp, indiferent de condițiile meteo, chiar și atunci când temperaturile scad sub zero grade pe timpul nopții. Ea afirmă că nu cerșește, însă acceptă ajutorul oferit de oamenii care ajung la RAR. Își gătește mâncarea afară, la ceaun, și se spală la lighean.

Cazul ei a fost semnalat de un șofer Tursib, care a atras atenția asupra situației dificile în care se află femeia. „Aici locuiește o persoană, în apropiere de RAR, care doarme de când o știu eu în zona aceasta. Stă într-o improvizație, la minus câteva grade afară. După cum se vede, gătește ceva afară. Haideți să îi oferim un ajutor, să îi găsim o soluție să stea undeva la căldură. Afară sunt temperaturi negative și acea persoană doarme într-un cort. Are o doză în mână, cred că de bere”, a declarat șoferul Tursib.

Am mers în zona unde a fost văzută femeiea și am stat de vorbă cu ea. Ne-a spus că este din județul Iași, are 40 de ani și trăiește acolo pentru că „nu are nimic”. A refuzat să fie filmată și nu a dorit să își spună numele, de teamă că ar putea veni poliția să o alunge. „Nu am pe nimeni. Nu am nici soț, nici copii și nu am unde să stau. Nici nu mai știu de când sunt aici. Mă mai ajută oamenii care vin la RAR. Nu cerșesc. Dacă îmi dau, bine, dacă nu, asta este”, a spus femeia.

Aceasta susține că nu dorește ajutor din partea autorităților și că vrea să fie lăsată în pace. „Nu vreau să mă ajute nicio primărie și nicio autoritate. Să mă lase aici. Nu am nevoie de ajutorul lor. Am pături, am pernă, am tot ce-mi trebuie. Nu mor de frig”, a declarat femeia, vizibil iritată. Ea a mai spus că, în trecut, persoane care au încercat să o ajute ar fi vrut să profite de ea.

Femeia s-a plâns și că, în noaptea precedentă, i-au fost furate ligheanul în care se spăla și un tuci în care își gătea mâncarea. „Mi le-au furat când dormeam. M-am trezit dimineață și nu mai erau. Să dea Dumnezeu să li se usuce mâinile”, a spus aceasta.

Ea își petrece timpul într-o curte din vecinătatea RAR, unde are câteva lemne și o vatră improvizată pentru gătit. Curtea este folosită uneori ca toaletă de persoanele care vin la RAR, lucru care o deranjează profund. „Ieși afară, hoțule! Acolo nu e WC-ul. Nu-mi fura lemnele!”, a strigat femeia către un bărbat care intrase în curte.

Portarul de la RAR a declarat că femeia se află în zonă de mai bine de un an. „Mai vine, mai pleacă. Uneori dispare cu săptămânile. Este agresivă verbal dacă cineva o ia la rost. Oamenii îi mai dau bani, apă, cafea sau mâncare”, a spus acesta.