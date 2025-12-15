o nouă serie de ecotichete disponibile în programul rabla auto: valoarea ajunge până la aproape 20.000 de lei

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat lansarea unei noi etape a programului Rabla Auto 2025 pentru persoanele fizice.

Înscrierile debutează marți, la ora 10:00, și vor rămâne deschise până pe 31 decembrie, ora 23.59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

„Bugetul disponibil pentru noile înscrieri provine din dosarele respinse, precum și din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți în ghidul de finanțare, după cum urmează: 22.264.000 lei pentru achiziția de autovehicule noi cu motorizare termică; 14.510.000 lei pentru achiziția de autovehicule electrice noi”, transmite AFM.

Programul oferă ecotichete cu valori diferite, în funcție de tipul de autovehicul achiziționat:

18.500 lei pentru mașini complet electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru autovehicule plugin hibrid și motociclete electrice;

12.000 lei pentru autovehicule hibride;

10.000 lei pentru mașini cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) și motociclete.

După finalizarea înscrierii, aplicația generează automat un număr de înregistrare și reține ecotichetul solicitat, în limita fondurilor disponibile.

Solicitanții trebuie să introducă seria de șasiu a autovehiculului vechi și să încarce documentele necesare, conform ghidului de finanțare, în termen de zece zile de la primirea numărului de înregistrare. Tot în această perioadă, trebuie să aleagă un producător validat prin aplicație pentru a finaliza procesul.

Programul Rabla Auto 2025 își propune să încurajeze achiziția de autovehicule mai puțin poluante și să sprijine tranziția către mobilitatea electrică și hibridă în România.