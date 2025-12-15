prima confruntare în instanță: călin georgescu și horațiu potra, față în față în dosarul de tentativă de lovitură de stat

În cursul zilei de azi, 15 decembrie, la Curtea de Apel București, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra s-au întâlnit pentru prima dată în sala de judecată.

Aceștia sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale, inclusiv tentativă de lovitură de stat. Horațiu Potra are programate în aceeași zi două termene.

Primul vizează situația sa și a membrilor familiei: fiul și nepotul său, privind menținerea sau modificarea măsurii de arest preventiv, măsură aplicată după extrădarea lor din Dubai. Decizia instanței privind această cerere urmează să fie comunicată începând cu ora 13:30.

În al doilea dosar, Horațiu Potra este judecat alături de Călin Georgescu pentru acuzații de tentativă de lovitură de stat. La termenul de luni, avocații celor doi au depus mai multe cereri și excepții, care vor fi analizate de magistrați înainte de a se lua deciziile finale.

Potrivit Digi24, Călin Georgescu a sosit la instanță însoțit de bodyguarzi, iar Potra a fost adus cu duba din arest, însoțit de polițiști înarmați. Aceasta a fost prima întâlnire în sala de judecată dintre cei doi, după extrădarea lui Potra din Emiratele Arabe Unite.

„Am avut astăzi un termen de judecată în care eu şi mai mulţi colegi am ridicat mai multe cereri de a căror soluţionare va depinde în cele din urmă soluţionarea excepţiilor. Facem un pas în faţă. Este un ritm normal de soluţionare a cauzei. Pe de altă parte, trebuie să subliniem un lucru – noi avem încredere într-o Justiţie independentă şi puternică, fără protocoale, fără coridoare tactice. Ce înseamnă Justiţie puternică? Înseamnă că trebuie să stea dreaptă în faţa tuturor eforturilor de subjugare care au loc astăzi”, a declarat avocatul lui Călin Georgescu

Călin Georgescu a reiterat unul dintre sloganurile sale celebre, „Turul doi, înapoi”, afirmând că justiția nu se face la televizor, ci prin conștiința judecătorilor.

„Justiţia este reprezentată ca fiind legată la ochi. Nu pentru că ar fi oarbă, ci pentru că trebuie să vadă principii şi nu oameni. (…) Justiţia nu se face la televizor, ţine de conştiinţa intimă a judecătorilor. Eu aştept senin, convins că acea zi va veni. Şi va veni sigur. (…) Reforma în Justiţie începe cu un singur pas: turul doi înapoi”, a declarat Călin Georgescu

Magistrații vor analiza atât cererile de excepție, cât și măsurile preventive pentru cei implicați, deciziile fiind așteptate cu interes atât de public, cât și de părțile implicate.

FOTO Fanatik.ro