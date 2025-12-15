primăria mediaș își deschide porțile pentru colindători: 9 zile de tradiții și bucurie / foto

Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, anunță organizarea ediției din acest an a manifestării tradiționale „Iată, vin colindători!”, un eveniment menit să pună în valoare obiceiurile autentice și spiritul sărbătorilor de iarnă. Activitățile se vor desfășura în perioada 15 – 23 decembrie 2025, la sediul Primăriei Mediaș.

În aceste zile, elevii de la unitățile de învățământ din municipiul Mediaș și din satul aparținător Ighișu Nou vor aduce vestea Nașterii Domnului prin colinde și cântece tradiționale pregătite cu grijă alături de cadrele didactice.

De asemenea, reprezentanți ai instituțiilor și ai unităților de cult din Mediaș sunt invitați să se alăture acestui demers, pentru a continua împreună obiceiul frumos al colindatului, care rămâne unul dintre cele mai puternice simboluri ale comunității și ale identității culturale locale.

Evenimentul va fi îmbogățit de prezența lui Moș Crăciun, care îi va întâmpina pe colindători și le va dărui cadouri pregătite special pentru ei. Copiii vor avea ocazia să trăiască un moment de bucurie autentică, într-o atmosferă caldă, festivă, menită să le aducă zâmbetul pe chip și să le ofere amintiri frumoase.

Autoritățile locale din Mediaș vă invită să le fiți alături în această perioadă de sărbătoare și să celebrați împreună tradiția colindatului, într-o atmosferă plină de lumină, armonie și bucurie.

Astăzi, 15 decembrie, primii colindători au sosit de la Grădinița „Rază de Soare”, Școala Gimnazială nr. 4 și Școala Gimnazială „Istvan Bathory”.

„Începând de astăzi peste 3500 de copii de la toate grădinițele și școlile generale (până la clasa a IV-a ) sunt așteptați la Primărie la colindat. Moș Crăciun îi așteaptă cu cadouri pe toți în funcție de programul stabilit cu fiecare instituție în parte. Ne apropiem cu pași repezi de Sfânta Sărbătoare a Crăciunului, o sărbătoare a bucuriei, o sărbătoare care are tradiții frumoase pe vă îndemn să le transmiteți generațiilor viitoare”, a declarat primarul Municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.