robor scade: piața bancară dă semne de revenire

Indicele ROBOR, utilizat ca referință pentru majoritatea creditelor în lei acordate înainte de 2019, a înregistrat o scădere ușoară în această săptămână.

Astfel, ROBOR la 3 luni a coborât la 6,19%, de la 6,20%, în timp ce indicele la 6 luni a scăzut la 6,33%, de la 6,34%.

ROBOR reflectă dobânda medie la care băncile comerciale se împrumută între ele în lei. Evoluția acestui indicator este strâns legată de nivelul lichidității din piață și de politica dobânzilor adoptată de Banca Națională a României (BNR).

Conform Profit.ro, Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor, în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025, va fi de 6,06%, urmând să scadă la 5,68% în trimestrul următor. Acest indice se calculează trimestrial, pe baza dobânzii medii zilnice la care se împrumută băncile între ele, și se aplică cu o întârziere de un trimestru.

Scăderea ROBOR și a IRCC aduce, implicit, o ușoară reducere a ratelor pentru persoanele cu credite în lei, oferind un mic respiro financiar într-o perioadă în care dobânzile pe piață rămân la niveluri ridicate.

FOTO ziarul Evenimentul Zilei