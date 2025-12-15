șahul adună comunitatea la sibiu - senatoarea ruxandra cibu deaconu: „sportul minții este pe drumul cel bun” / video

Weekendul trecut, la Sibiu a fost găzduită o competiție de șah care a confirmat interesul tot mai mare pentru acest sport, atât în rândul copiilor, cât și al adulților.

Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă antrenantă, definită de fair-play, spirit competitiv și implicarea unei comunități șahiste în continuă creștere.

Senatoarea USR Sibiu, Ruxandra Cibu Deaconu a apreciat organizarea evenimentului și interesul crescut pentru șah, subliniind rolul important pe care astfel de competiții îl au în formarea disciplinei, a gândirii strategice și a încrederii participanților. Prezența numeroasă la concurs este, în opinia sa, un semn clar că șahul are un viitor solid în județul Sibiu.

“Am fost bucuroasă să fiu aproape de un nou eveniment dedicat pasionaților de șah și să văd și cu această ocazie, cât de mult entuziasm există în jurul acestui sport. Fiecare concurs organizat e o investiție în disciplină, gândire strategică și încredere. Iar când ai zeci de copii și adulți care participă, înseamnă că sportul minții este pe drumul cel bun.” a transmis pe Facebook, senatoarea USR Sibiu, Ruxandra Cibu Deaconu

Ruxandra Cibu Deaconu a transmis felicitări organizatorilor și sponsorilor, dar și tuturor celor care contribuie activ la promovarea acestui sport al minții, exprimându-și totodată dorința de a susține și pe viitor inițiative similare.