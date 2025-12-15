sibiu, exemplu de diversitate: elevi din 17 școli au celebrat ziua minorităților / foto

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a organizat la sala de festivități a Liceului Tehnologic „Independența” din Sibiu evenimentul dedicat Zilei Minorităților Naționale din România.

Manifestarea educațională și culturală a reunit elevi și profesori din 17 unități de învățământ din județ, însumând 325 de elevi și 27 de cadre didactice. Acțiunea a fost coordonată de inspectorii școlari Simtion Claudia Mery, pentru minoritatea romă, și Kurmes Claudia, pentru minorități.

Activitatea s-a desfășurat într-un cadru festiv, în prezența reprezentanților comunității educaționale, a cadrelor didactice coordonatoare, precum și a elevilor care au dorit să transmită un mesaj de respect și valorizare a diversității culturale.

În debutul evenimentului, domnul Crețu Mircea Dorin, Prefect al Județului Sibiu, domnul Kuttesch Paul, vicepreședinte al Consiliului Județean Sibiu, doamna prof. Țălnariu Rodica, inspector școlar general adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu și domnul Duca Petru, președinte al Partidei Romilor „Pro Europa”, filiala Sibiu, au subliniat importanța cultivării toleranței, a dialogului intercultural și a cunoașterii tradițiilor tuturor comunităților etnice care contribuie la bogăția culturală a județului Sibiu și a României.

Programul a inclus momente artistice, recitaluri de poezie, dansuri tradiționale și prezentări culturale realizate de elevi provenind din diferite minorități naționale – germană și romă. Activitățile au promovat valorile comune ale conviețuirii pașnice și ale dialogului intercultural prin educație.

„Educația pentru diversitate este una dintre cele mai importante direcții în formarea tinerei generații. Prin aceste evenimente, învățăm să fim deschiși, empatici și solidari, să respectăm identitatea celuilalt și să construim împreună o societate bazată pe valori și cooperare”, a declarat doamna inspector școlar prof. Simtion Claudia Mery, reprezentant al ISJ Sibiu.

De asemenea, doamna inspector școlar pentru minorități, prof. Kurmes Claudia a evidențiat că ”În județul Sibiu diversitatea culturală reprezintă o bogăție autentică. Comunitățile română, maghiară, germană, romă și celelalte etnii contribuie, fiecare în felul său, la identitatea acestui spațiu multicultural. Școala are un rol esențial în păstrarea limbii, tradițiilor și valorilor fiecărei minorități naționale, dar și în formarea unei atitudini de respect, deschidere și dialog între elevi”.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu mulțumește cadrelor didactice, directorilor unităților de învățământ, elevilor și partenerilor educaționali care au sprijinit organizarea acestui eveniment, contribuind la promovarea multiculturalității ca resursă esențială a educației modern, precum și sponsorilor care au făcut posibilă această manifestare cultural-educațională (Pan Food Sibiu, prof. Băcilă Sorin, Ravi Events & Flowers, Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu și Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu).

Prin astfel de inițiative, ISJ Sibiu își reconfirmă angajamentul de a susține educația interculturală și formarea unei comunități școlare incluzive, în care fiecare elev, indiferent de originea sa etnică sau culturală, își găsește locul și este valorizat.