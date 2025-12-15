șoc în lumea filmului : regizorul rob reiner și soția sa, găsiți morți într-o locuință din los angeles

Regizorul și actorul american Rob Reiner și soția sa, Michele, au fost descoperiți fără viață duminică, 14 dcemrbie, în locuința acestuia din Los Angeles.

Surse din anchetă susțin că ambele victime prezentau plăgi înjunghiate, iar un membru al familiei a fost deja audiat de polițiști în legătură cu circumstanțele morții celor doi.

Potrivit Mediafax, Departamentul de Pompieri din Los Angeles a transmis că echipajele de intervenție au ajuns la adresă în urma unui apel medical de urgență, unde au găsit un bărbat în vârstă de 78 de ani și o femeie de 68 de ani, ambii decedați. Rob Reiner împlinise 78 de ani în luna martie.

Cazul este investigat de detectivii Diviziei Omucideri și Jafuri din cadrul Poliției din Los Angeles, fiind tratat drept o „posibilă crimă”.

Cine a fost actorul și regizorul Rob Reiner

Rob Reiner a fost considerat una dintre figurile marcante ale cinematografiei americane, cu o carieră impresionantă atât ca regizor, cât și ca actor. Printre filmele sale de referință se numără producții emblematice ale anilor ’80 și ’90, precum „This Is Spinal Tap”, „A Few Good Men”, „When Harry Met Sally” și „The Princess Bride”.

Celebritatea i-a fost adusă inițial de rolul lui „Meathead” din celebrul serial „All in the Family”, creat de Norman Lear, unde a jucat alături de Carol O’Connor. Interpretarea i-a adus lui Reiner două premii Emmy.

Primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, a reacționat public, descriind dispariția lui Rob Reiner drept o pierdere majoră pentru comunitate.

„Contribuțiile lui Rob Reiner au avut un impact profund asupra culturii și societății americane, iar el a îmbunătățit nenumărate vieți prin munca sa creativă și prin lupta pentru justiție socială și economică”, a declarat Bass într-un comunicat.