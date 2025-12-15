sute de petarde comandate online, confiscate: femeie din biertan, cercetată penal

Peste 400 de articole pirotehnice, confiscate în urma unor controale ale polițiștilor sibieni. Acestea erau deținute ilegal, fiind extrem de periculoase.

În cursul zilei de sâmbătă, 13 decembrie, în jurul orei 13:00, polițiștii sibieni au identificat 400 de bucăți de articole pirotehnice din categoria P1, interzise la deținere conform Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, aflate în posesia unei femei de 40 de ani din localitatea Biertan. Verificările polițiștilor au arătat că articolele pirotehnice ar fi fost achiziționate printr-o comandă online. Întreaga cantitate a fost indisponibilizată.

Ulterior, la data de 14 decembrie a.c., în jurul orei 19:30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Iacobeni au depistat asupra a doi tineri localnici 11 bucăți de articole pirotehnice din categoria P1, interzise la deținere conform aceleași legi. Și în acest caz, întreaga cantitate a fost indisponibilizată, iar la nivelul Secției nr.3 Poliție Rurală Agnita s-a deschis un dosar penal pentru aceeași infracțiune.

Poliția reamintește că, deși articolele pirotehnice sunt folosite pentru divertisment în cadrul sărbătorilor și evenimentelor speciale, utilizarea lor implică riscuri semnificative, mai ales pentru copii și adolescenți. Părinții și tutorii legali sunt sfătuiți să supravegheze cu atenție minorii pentru prevenirea accidentelor.