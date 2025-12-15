ultimul meci din 2025: fc hermannstadt a pus biletele în vânzare

FC Hermannstadt a pus în vânzare online biletele pentru meciul de duminică cu Petrolul Ploiești, ultimul din acest an pentru sibieni.

Meciul din etapa a 21-a a Superligii, FC Hermannstadt – Petrolul Ploiești este programat duminică, 21 decembrie, de la ora 14.00, pe Stadionul Municipal.

Biletele sunt deja disponibile pe siteul Bilete.ro, iar prețul acestora diferă în funcție de zonă: Tribuna 1 – 50 lei, Tribuna 2 – 40 lei și Peluze – 20 lei.

Copiii sub 6 ani au intrarea gratuită, dar nu au loc alocat, așa că este recomandat să stea în brațele părinților sau însoțitorului. Vor fi puse la casa de bilete tichete pentru elevi și studenți cu reducere de 50% la Peluza Nord a Stadionului Municipal Sibiu. Acestea se vor elibera în baza carnetului de elev sau student vizat pe anul în curs. Adulții care însoțesc minorii pot achiziționa bilete la prețul de 20 lei lângă minorul însoțit. Biletul va fi confruntat cu documentele în baza cărora au fost achiziționate la punctele de acces.

Începând de vineri, tichetele vor fi disponibile și fizic, la casa de bilete.

Program casa de bilete / Stadionul Municipal Sibiu:

-Vineri, 19 decembrie, interval 15.00 – 19.00

-Sâmbătă, 20 decembrie, interval 15.00 – 19.00

-Duminică, 21 decembrie, începând cu ora 11.00