vârstnică lovită de o mașină în giratoriul de pe coposu

O femeie în vârstă de 70 de ani a fost lovită de o mașină, în sensul giratoriu de pe Bulevardul Corneliu Coposu spre Calea Gușteriței, în timp ce traversa pe trecerea de pietoni. La volanul vehiculului se afla un adolescent.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu au intervenit, luni, la un accident rutier produs la trecerea pentru pietoni amplasată la ieșirea din sensul giratoriu de pe Bulevardul Corneliu Coposu spre Calea Gușteriței, după intersecția cu strada Hermann Oberth din Municipiul Sibiu.

„Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat faptul că în timp ce conducea un autovehicul pe Bulevardul Corneliu Coposu spre Calea Gușteriței, un sibian de 16 ani, a acroșat un pieton, respectiv o femeie de 70 de ani, care se angajase în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma accidentului, femeia a suferit vătămări corporale. Ea a fost dusă la spital cu ambulanța. „SAJ SIBIU a intervenit cu un echipaj de tip C (cu medic), la un accident rutier produs în sensul giratoriu B-dul Coposu cu Calea Gusteritei, unde o femeie de 70 de ani, pieton, a fost acroșată de către un autoturism. Un al doilea echipaj care se întorcea de la un caz a oprit și el la locul accidentului. Echipajele SAJ au acordat asistenta medicala femeii, ea suferind un traumatism de membru inferior (suspiciune fractură), apoi au transportat-o la UPU SIBIU pentru investigații suplimentare și tratament”, informează Vasile Scridon, purtătorul de cuvânt al SAJ Sibiu.

Tânărul de 16 ani se afla la volanul unei mașini ce se poate conduce înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale. Traficul în zonă este îngreunat.