accident grav la intrarea în sibiu: pieton lovit de un tir / foto

Un accident rutier grav s-a produs în această seară, 16 decembrie, la intersecția DN 7H cu Calea Șurii Mici din municipiul Sibiu.
Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, un cetățean străin în vârstă de 56 de ani, care conducea un ansamblu TIR pe DN 7H, dinspre municipiul Sibiu spre aeroport, a accidentat un pieton aflat în traversarea neregulamentară a drumului.
Pietonul, un bărbat de 54 de ani, din localitatea Rusciori, a suferit vătămări corporale grave. La fața locului a intervenit de urgență un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, care a constatat că victima prezenta un traumatism cranian sever și o fractură de claviculă. După acordarea primului ajutor, bărbatul a fost transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu, starea acestuia fiind gravă.
“SAJ Sibiu a intervenit cu un echipaj cu medic la intersecția DN7H cu Calea Șurii Mici, la un accident rutier în care un autotren a acroșat un pieton.La sosirea echipajului, victima, un bărbat în vârstă de 54 de ani, prezenta un traumatism cranian sever și o fractură de claviculă. După acordarea primului ajutor, echipajul SAJ l-a transportat pe bărbat la UPU Sibiu, acesta aflându-se în stare gravă.” a transmis SAJ SIBIU
Testarea alcoolscopică a șoferului a indicat faptul că acesta nu consumase alcool înainte de a se urca la volan. Traficul în zonă se desfășoară fără probleme majore.
