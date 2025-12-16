accident pe strada rahovei din sibiu: impact între 2 mașini și o trotinetă

Traficul rutier este alternativ pe strada Rahovei din Sibiu, după ce două mașini și o trotinetă au intrat într-o coliziune violentă.

Evenimentul rutier a avut loc în seara zilei de marți, 16 decembrie, în jurul orei 17:20, în apropierea sensului giratoriu dintre strada Semaforului și Bulevardul Vasile Milea. Potrivit primelor informații, pe trotinetă se deplasa un adolescent în vârstă de 17 ani, acesta suferind un traumatism la picior.

“Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență pe strada Rahovei pentru a acorda asistență medicală unui minor care circula pe trotinetă și a fost acroșat de o mașină. Minorul, un băiat în vârstă de 17 ani a suferit un traumatism la picior și a fost transportat la CPU Luther conștient.” a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, slt. Andreea Ștefan

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență și să evite zona, pe cât posibil, până la finalizarea intervenției.