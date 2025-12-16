atenție, șoferi: ceață densă în zona avrig – șelimbăr – tălmaciu

Județul Sibiu se află marți dimineață sub avertizare Cod galben de ceață, emisă de Administrația Națională de Meteorologie, fenomen care reduce semnificativ vizibilitatea și poate crea condiții periculoase de trafic.

În mai multe zone din județ, vizibilitatea scade local sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri, existând și riscul formării ghețușului și a chiciurei.

În județul Sibiu sunt vizate localitățile Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Racovița, Porumbacu de Jos, Arpașu de Jos, Boița și Cârța.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență sporită, să reducă viteza și să folosească luminile de ceață, în special pe drumurile din zonele joase și de vale.

Potrivit Mediafax, avertizarea Cod galben se extinde și în alte județe din centrul țării. În județul Alba, ceața densă afectează localitățile Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Jidvei, Șona, Mihalț, Lopadea Nouă, Sâncel, Lunca Mureșului, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Hopârta și Rădești.

De asemenea, în județul Harghita este vizată zona depresionară, inclusiv localitățile Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc și Rac.

Potrivit ANM, avertizarea este valabilă până marți, la ora 10:00. Autoritățile recomandă participanților la trafic să manifeste atenție sporită, iar pietonilor să fie precauți, în special în zonele unde se poate forma polei.