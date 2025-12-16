atenție șoferi: pot apărea probleme la cumpărarea rovinietei și a peajului prin sms

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că miercuri, 17.12.2025, în intervalul orar 22:00 – 23:00, pot apărea dificultăți în emiterea rovinietelor și a peajelor prin SMS.

Restricțiile temporare sunt cauzate de efectuarea unor lucrări la infrastructura de comunicații, realizate împreună cu operatorii de telefonie mobilă.

Reprezentanții CNAIR reamintesc faptul că rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data începerii valabilității. În ceea ce privește peajul, acesta poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a zilei următoare celei în care a fost efectuată trecerea.

Plata se poate face la punctele de lucru ale distribuitorilor autorizați, precum și prin intermediul portalurilor online și al aplicațiilor mobile puse la dispoziție de aceștia.

CNAIR recomandă șoferilor să țină cont de această notificare și să își planifice din timp achiziționarea documentelor necesare pentru a evita eventualele inconveniente.