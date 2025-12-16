cum progresează lucrările pe cel mai lung și dificil lot al autostrăzii sibiu – pitești / video

Au fost publicate noi imagini cu secțiunea 3 Cornetu – Tigveni (37,4 km), cel mai lung tronson al Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești.

În zona montană dificilă, lucrările sunt realizate doar pe porțiunile pentru care există autorizație de construire, muncitorii de la WeBuild fiind mobilizați selectiv. Imaginile postate de Răducu Popa surprind stadiul lucrărilor din data de 12 decembrie 2025.

Comentariile pasionaților de infrastructură subliniază spectaculozitatea viitorului lot, alături de lotul 2, dar și complexitatea construcției:

„Din păcate, nu se pot mișca mai repede din cauza terenului, numeroaselor poduri, viaducte, tuneluri și stabilizării solului. Vremea va întârzia și ea lucrările. Sper ca la finalul lui 2026 să ajungă măcar la 30%, deoarece este un lot foarte lung și complex”, a scris un internaut.

Alt internaut a adăugat:

„Momentan, există acord de lucrări doar pe porțiunea Văleni – Poiana, cea mai dificilă zonă. Sper să se emită acorduri și pentru restul traseului, mai ales că lucrările de artă vor fi numeroase. Prima porțiune completă prin munți ar putea fi gata spre sfârșitul lui 2027 sau la mijlocul lui 2028.”

A1 Sibiu – Pitești, proiect de importanță națională

România riscă să piardă finanțarea europeană de 17 miliarde de lei pentru secțiunile montane 2 și 3 ale A1 Sibiu – Pitești, dacă nu se adoptă urgent derogarea de la Mediu, care ar permite constructorilor să lucreze în ariile naturale protejate. Guvernul intenționează să declare proiectul de importanță națională.

Potrivit Economica, în septembrie, secretarul de stat în Transporturi, Irinel Scrioșteanu, anunța că revizuirea Acordului de Mediu este în desfășurare, urmând ca în primăvara lui 2026 constructorii secțiunilor 2 și 3 să obțină autorizație de construire pentru întreaga lungime.

„Am demarat revizuirea acordului de mediu, deoarece studiile geologice au impus modificări față de studiul de fezabilitate. Autoritatea Națională de Mediu a solicitat clarificări, iar estimăm că în martie – aprilie vom avea toate autorizațiile emise, astfel încât șantierul să funcționeze pe toată lungimea secțiunilor”, declara Irinel Scrioșteanu

Stadiul lucrărilor

Contractul pentru secțiunea 3 Cornetu – Tigveni a început efectiv la sfârșitul lunii ianuarie 2025, iar stadiul fizic al lucrărilor este de 8,45%, conform datelor CESTRIN. Secțiunea 3 este considerată cel mai dificil și important tronson de autostradă construit până acum în România.

Lotul include și cel mai lung tunel rutier al A1 Sibiu – Pitești, Tunelul Poiana, cu 1,78 km lungime, format din două galerii cu câte două benzi pe sens. Autorizația de construire pentru tunel a fost emisă în decembrie 2024.

Date tehnice și contractuale

Lungime: 37,4 km

Constructor: Asocierea Astaldi/WeBuild – Tancrad

Contract semnat: august 2022

Termen contractual de deschidere: 2027

Autostrada Sibiu – Pitești, formată din cinci secțiuni, va avea o lungime totală de 122,11 km și face parte din Coridorul 4 Pan-european, ce traversează România de la Est la Vest, între Portul Constanța și Punctul de Trecere a Frontierei de la Nădlac.