dna îl reține pe fostul ministru răzvan cuc: procurorii vorbesc de luare de mită

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, alături de omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, în urma perchezițiilor desfășurate marți dimineața, potrivit surselor judiciare.

Cei doi urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Anchetatorii susțin că Răzvan Cuc și Cătălin Daniel Bușe ar fi încercat să-l mituiască pe șeful Registrului Auto Român, în contextul derulării unui contract de amploare.

Potrivit Mediafax, dosarul vizează fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită, într-un contract-cadru în valoare de aproximativ 23 de milioane de lei. Valoarea mitei ar fi fost stabilită la 6% din suma contractului.

În acest dosar, Răzvan Cuc este acuzat de complicitate la dare de mită, în timp ce omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe este cercetat pentru dare de mită.

Răzvan Cuc a ocupat funcția de ministru al Transporturilor în două mandate, în perioadele ianuarie – octombrie 2017 și februarie – noiembrie 2019. De-a lungul carierei politice, acesta a fost deputat PSD de Giurgiu și senator PSD de Neamț.

FOTO: Razvan Cuc Facebook