doi șoferi prinși conducând cu permisul suspendat în sibiu și valchid

În cursul zilei de luni, 15 decembrie, polițiștii sibieni au depistat doi bărbați care conduceau autovehicule deși aveau dreptul de a conduce suspendat.

Primul caz a fost depistat în jurul orei 15:50, în municipiul Sibiu, atunci când polițiștii Biroului Rutier au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Hermann Oberth de un sibian în vârstă de 50 de ani. Verificările au arătat că bărbatul avea permisul suspendat.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 17:30, în localitatea sibiană Valchid, polițiștii Poliției Orașului Dumbrăveni au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Principală de un localnic de 59 de ani. Și în acest caz, verificările au relevat suspendarea dreptului de a conduce.

Poliția atrage atenția asupra consecințelor legale ale conducerii fără permis și recomandă respectarea legislației rutiere pentru siguranța tuturor participanților la trafic.