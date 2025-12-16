donald trump dă în judecată pe cei de la bbc: cere 5 miliarde de dolari

Donald Trump, care acuză postul BBC de defăimare pentru o editare video înșelătoare, a declarat luni că va intenta un proces împotriva postului public de televiziune britanic.

Chiar înainte de alegerile prezidențiale americane din 2024, Panorama a difuzat fragmente separate dintr-un discurs al lui Donald Trump din 6 ianuarie 2021, editat astfel încât republicanul părea să-și îndemne explicit susținătorii să atace Capitoliul din Washington.

„Probabil vom intenta procesul în această după-amiază sau mâine dimineață. Mi-au pus literalmente cuvinte în gură”, a declarat președintele SUA reporterilor de la Casa Albă. „

Potrivit Mediafax, în urmă cu câteva săptămâni, președintele american a declarat că va cere „între unu și cinci miliarde de dolari” de la BBC.

BBC, a cărei audiență și reputație se extind mult dincolo de granițele Regatului Unit, se află în plină agitație de la dezvăluirile despre programul său emblematic de știri, Panorama.

Președintele BBC, Samir Shah, i-a trimis ulterior o scrisoare de scuze lui Donald Trump, dar nu a reușit să-l convingă pe miliardarul în vârstă de 79 de ani.

În urma scandalului, șefa departamentului de știri al BBC, Deborah Turness, și directorul general Tim Davie și-au dat demisia.

De la revenirea la putere, a adus la Casa Albă numeroși creatori de conținut și influenceri favorabili, lansând simultan numeroase insulte la adresa jurnaliștilor din mass-media tradiționale. Unul dintre acești nou-veniți invitați de administrația Trump este canalul conservator britanic GB News, apropiat de liderul partidului anti-imigrație Reform UK, Nigel Farage.

