fost ministru al transporturilor, chemat la dna: este vizat într-un dosar de corupție la registrul auto român

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează în dimineața zilei de marți, 16 decembrie, percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, precum și la un om de afaceri.

Descinderile sunt efectuate pentru adunarea de probe necesare într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de dare de mită și complicitate la dare de mită.

Potrivit unor surse judiciare, ancheta are legătură cu un contract-cadru în valoare de aproximativ 23 de milioane de lei, iar mita promisă ar reprezenta 6% din valoarea acestuia. Cei doi suspecți urmează să fie aduși cu mandate de aducere la sediul central al DNA, pentru audieri.

Potrivit Mediafax, una dintre persoanele vizate este omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, administrator al societății Euro Quip International SRL. Acesta este suspectat de dare de mită, în timp ce fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, este cercetat pentru complicitate la dare de mită.

Valoarea mitei, 6% din suma contractului

Conform anchetatorilor, Cătălin Daniel Bușe ar fi promis o mită de 6% din valoarea totală a unui acord-cadru încheiat între Registrul Auto Român și compania sa, acord care a fost reînnoit la data de 21 noiembrie 2025. Contractul, în valoare de aproximativ 23 de milioane de lei cu TVA, avea ca obiect prestarea serviciilor de întreținere și service permanent pentru echipamentele de diagnosticare de tip VLT.

Sursele judiciare susțin că mita ar fi fost destinată lui Mihai Alecu, directorul general al RAR. În schimbul acestei sume, acesta ar fi urmat să întreprindă mai multe acțiuni favorabile societății Euro Quip International SRL, printre care desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul procedurii de achiziție publică și semnarea, într-un termen cât mai scurt, a acordului-cadru.

Anchetatorii mai arată că Răzvan Cuc ar fi avut un rol activ în sprijinirea omului de afaceri, intermedierea discuțiilor dintre acesta și directorul general al RAR fiind una dintre atribuțiile sale informale. Potrivit surselor din anchetă, în cadrul unor întâlniri desfășurate în lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2025, fostul ministru ar fi solicitat asigurări și garanții verbale privind respectarea promisiunii făcute de Cătălin Daniel Bușe către Mihai Alecu, respectiv remiterea procentului de 6% din valoarea totală a acordului-cadru.

Reacția R.A.R

“Referitor la informațiile apărute în mass-media, cu privire la presupusele fapte de corupție de care este acuzat un fost ministru al Transporturilor, Registrul Auto Român precizează că până la acest moment conducerea nu a fost înștiințată că instituția sau angajații săi ar fi vizați.Ca și în alte situații similare, facem precizarea că, în eventualitatea în care organele de anchetă ne vor solicita informații, Registrul Auto Român este dispus să colaboreze și să ofere datele și documentele necesare. Având în vedere că este o cercetare penală în curs, reprezentanții RAR nu au acces la datele nedestinate publicului. Prin urmare, nu putem comenta informațiile până la stabilirea unei eventuale decizii definitive a unei instanțe de judecată.” transmit reprezentanții R.A.R

FOTO- ProTV