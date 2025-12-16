înscrierea la grădiniță și școală în 2026-2027: lista cu documentele medicale care sunt obligatorii

Părinții care își înscriu copiii în creșe, grădinițe și unități de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2026-2027 sunt obligați să depună la secretariat o serie de documente medicale.

Acestea sunt prevăzute în Anexa nr. 16 a Metodologiei privind asigurarea asistenței medicale în unitățile de învățământ, aprobată prin Ordinul comun al ministrului Sănătății și al ministrului Educației nr. 1.503/6.821.

Potrivit Edupedu, documentele medicale se depun la începutul anului școlar pentru copiii nou-înscriși în creșă, grădiniță și clasa pregătitoare, precum și în momentul transferului sau revenirii în unitatea de învățământ.

Documente medicale necesare la înscrierea în creșă și grădiniță

Pentru înscrierea copiilor în creșă sau grădiniță este necesară:

Fișa medicală , alcătuită din: adeverința medicală de înscriere în colectivitate (model Anexa 16.1), avizul epidemiologic, dovada vaccinării copilului (Anexa 16.2),

Documentele sunt eliberate de medicul de familie.

Documente medicale necesare la înscrierea în clasa pregătitoare

Dacă copilul a frecventat o grădiniță cu cabinet medical școlar: fișa medicală de la grădiniță,adeverință medicală conform modelului prevăzut în Anexa 16.3, eliberate de medicul școlar al grădiniței frecventate.

eliberate de medicul școlar al grădiniței frecventate. Dacă grădinița nu a avut cabinet medical școlar: fișa medicală alcătuită din adeverința medicală de înscriere în colectivitate,dovada vaccinării copilului, documente eliberate de medicul de familie.

Documente medicale necesare la înscrierea în clasa a IX-a

Dacă elevul a frecventat o școală cu cabinet medical școlar: fișa medicală de la unitatea de învățământ,adeverință medicală conform Anexei nr. 16.3, eliberate de medicul școlar.

eliberate de medicul școlar. Dacă elevul a frecventat o școală fără cabinet medical: fișa medicală alcătuită din adeverința medicală de înscriere în colectivitate,dovada vaccinării, eliberate de medicul de familie.

Documente medicale necesare în cazul transferului între unități de învățământ

Pentru copiii sau elevii proveniți din unități cu cabinet medical : fișa medicală eliberată de medicul școlar al unității de la care se face transferul.

: Pentru cei proveniți din unități fără cabinet medical: fișa medicală alcătuită din adeverința medicală de înscriere în colectivitate,dovada vaccinării copilului, eliberate de medicul de familie.

Revenirea la școală după vacanțe sau boli