lucrările de pe șoseaua alba iulia sunt gata: am aflat când se redeschide complet traficul / video, foto 

Lucrările de modernizare a infrastructurii de canalizare de pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu au fost finalizate. Traficul rutier se va redeschide complet în cursul zilei de marți.

De mai multe luni, pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu se desfășoară lucrări majore de modernizare a infrastructurii de canalizare. Șantierul a fost deschis în luna aprilie și a presupus instalarea unui nou colector de canalizare, esențial pentru îmbunătățirea sistemului din cartierul Turnișor.

Constructorul a finalizat de curând lucrarea, iar în cursul zilei de luni a început marcarea străzii. Un tronson s-a redeschis deja, urmând ca în cursul zilei de marți să fie redeschisă complet circulația.

„Avizul de săpătură și respectiv avizul emis de Comisia de sistematizare a circulației pentru intervențiile la rețelele de apă și canalizare de pe șoseaua Alba Iulia realizate de firma DE Construct, contractată de SC Apă Canal, sunt valabile până în data de 19 decembrie și respectiv 20 decembrie. În prezent, constructorul a finalizat refacerile și marcajele pe tronsonul acestei artere dintre străzile Agricultorilor și E. A. Bielz, redând traficului porțiunea în cursul zilei de luni, 15 decembrie. Astăzi, 16 decembrie se vor finaliza marcajele și pe tronsonul dintre str. Ogorului și Turda, urmând ca și acesta să fie redeschis circulației”, spune Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Vă reamintim că lucrările au fost executat de SC DEConstruct AG SRL, în baza unui contract cu Apă Canal Sibiu. Pe parcursul lucrărilor au fost înregistrate o serie de întârzieri, care au fost aspru criticate și de primarul Sibiului.

