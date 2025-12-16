moment special la prefectură: ”vinovați” studenții militari de la aft sibiu / video

La finalul ultimei ședințe a Colegiului Prefectural, după prezentarea materialelor incluse pe ordinea de zi, studenții de la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” i-au încântat pe cei prezenți cu un moment artistic deosebit, susținut prin colinde tradiționale.
Ultima șdeință a Colegiului Prefectural s-a încheiat cu colinde ale studenților de la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”. Prin interpretările lor pline de sensibilitate, studenții au vestit apropierea sărbătorilor de iarnă și au reamintit tuturor de frumusețea și autenticitatea tradițiilor românești.
În încheierea momentului, prefectul Mircea Crețu le-a mulțumit pentru prezență și le-a urat sărbători fericite, apreciind gestul lor de a aduce bucurie și emoție în cadrul instituției.
Printre materialele prezentate în cadrul ședinței au fost o informarea a Autorității Rutier Române și un metrial redactat de AJPIS cu privire la accesul persoanelor cu handicap în instituții și nu numai.
Citește și: Creștere semnificativă a transportului alternativ în Sibiu. Numărul șoferilor de Bolt și Uber aproape s-a dublat
Citește și: Verificări ample la Sibiu: biblioteci, spitale și hoteluri din Sibiu, cu deficiențe la acces pentru persoane cu dizabilități
Ultima oră
- Turneul de Iarnă ”Eric de Oliveira”: ACS Mediaș, campioană, iar o echipă din Sibiu s-a clasat pe locul 2 17 minute ago
- Pericolul din farfurie de Sărbători pentru sibieni: ce carne NU trebuie cumpărată 26 de minute ago
- S-au reluat orele la „Goga”: problema cu scurgerile de gaze a fost rezolvată 42 de minute ago
- Patru români condamnați în Anglia: au violat mai mulți copii 46 de minute ago
- Cum progresează lucrările pe cel mai lung și dificil lot al Autostrăzii Sibiu – Pitești / video o oră ago