patru români condamnați în anglia: au violat mai mulți copii

Cinci bărbați au fost condamnați la pedepse însumând aproape 40 de ani de închisoare pentru infracțiuni sexuale grave comise asupra unor copii în Gateshead, nord-estul Angliei.

Investigația a început după ce autoritățile au primit informații privind abuzuri comise între 2014 și 2019 asupra a șase fete cu vârste între 13 și 15 ani. Ancheta a scos la iveală un tipar de exploatare sexuală, incluzând violuri multiple și infracțiuni comise în grup asupra acelorași victime.

Potrivit Mediafax, în total, șase bărbați au fost arestați în 2019 și 2020, fiind inculpați pentru 42 de infracțiuni. După un proces de opt săptămâni la Curtea Coroanei din Newcastle, cinci dintre ei: patru cetățeni români și un albanez, au fost găsiți vinovați pentru 31 de capete de acuzare. Al șaselea inculpat a fost achitat.

Sentințele pronunțate

Klaudio Aleksiu (28 ani) – viol, 6 ani de închisoare.

Stefan Ciuraru (23 ani) – patru infracțiuni de agresiune sexuală, activitate sexuală cu un minor și determinarea unui copil să se implice în activități sexuale, 18 luni de detenție.

Codrin Dura (27 ani) – patru infracțiuni de viol, patru de activitate sexuală cu un minor, șantaj, tentativă de viol, agresiune sexuală gravă, furnizare de droguri de clasa A și facilitarea infracțiunilor sexuale asupra copiilor, 13 ani de închisoare.

Bogdan Gugiuman (44 ani) – trei infracțiuni de viol și furnizare de droguri de clasa A, 14 ani de închisoare.

Leonard Paun (24 ani) – cinci infracțiuni de viol, două de facilitare a infracțiunilor sexuale asupra copiilor, activitate sexuală cu un minor, agresiune sexuală, furnizare de droguri și distribuire de imagini cu un copil, 5 ani și o lună de detenție.

Judecătorii au luat în considerare faptul că Klaudio Aleksiu, Codrin Dura și Leonard Paun erau minori la momentul comiterii faptelor.

Șeful anchetei, detectivul-șef Graeme Barr, a declarat că victimele „au dat dovadă de un curaj extraordinar” și a subliniat că agresorii „le-au furat copilăria în cel mai crud mod”.