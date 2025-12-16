pericolul din farfurie de sărbători pentru sibieni: ce carne nu trebuie cumpărată

Dr. Pențea Ioan Viorel, Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu, a transmis, în prag de sărbători, recomandări privind consumul cărnii.

Carnea provenită de la diverse specii de animale, păsări sau acvacultură reprezintă un aliment cu importanță deosebită pentru buna funcționare a organismului uman, datorită conținutului ridicat de proteine de calitate superioară și de substanțe minerale.

Totuși, Dr. Pențea subliniază că trebuie să se acorde atenție atât calității, cât și cantităților consumate zilnic, pentru ca acest aliment să rămână benefic și să nu devină nociv pentru sănătatea consumatorilor.”

Producerea, procesarea şi valorificarea cărnii urmează un traseu bine definit începând cu exploataţiile în care se cresc specii care asigură materia primă (carne roşie, carne albă) apoi unităţile de abatorizare, unităţi de procesare (fabrici, carmangerii, măcelării) unităţi de depozitare şi în final unităţi de distribuţie (magazine de specialitate, hale agroalimentare, hyper şi supermarketuri).

Activitatea acestor categorii de obiective este în permanenţă sub control sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, urmărindu-se ca piaţa de desfacere locală, naţională şi globală să fie asigurată cu carne şi produse din carne, salubre şi de calitate, care să nu pună în pericol sănătatea populaţiei, însă pentru menţinerea responsabilităţii faţă de consumatori, a operatorilor din unităţiile care produc, procesează, depozitează, transportă şi comercializează astfel de produse, se impun şi evaluări periodice complexe, menite să prevină degradarea şi contaminarea produselor în funcţie de clasificarea acestora, respectiv:

carnea proasp ă t ă – carereprezintă carnea și care nu a fost supusă nici unui tratament în vederea conservării, cu excepţia refrigerării, congelării, inclusiv carnea ambalată prin vacuumare sau în atmosferă controlată;

carnea tocat ă – carereprezintă carnea dezosată care a fost supusă unei operaţiuni de tocare şi care conţine mai puţin de 1% sare;

preparatele din carne (carne preparată) – care reprezintă carnea proaspătă, inclusiv carnea care a fost secţionată în fragmente, căreia i se adaugă produse alimentare, condimente sau aditivi sau care a fost supusă unei prelucrări insuficiente pentru a modifica în esenţă structura fibroasă a muşchilor şi a determina astfel dispariţia caracteristicilor cărnii proaspete;

În scopul prevenirii apariţiei unor situaţii nedorite se atenţionează crescătorii de animale, operatorii din domeniul alimentar şi nu în ultimul rând consumatorii, că în contextul actelor normative cu referire la siguranţa lanțului alimentar, au o serie de obligaţii şi responsabilităţi, respectiv :

asigurarea măsurilor administrative din exploataţii, cu referire la, evidenţa strictă a efectivelor, înregistrarea exploataţiei; identificarea şi înregistrarea animalelor, ţinerea registrului de exploataţie, contract cu specialişti din domeniu prin care să se asigure tehnologia specifică, normele de biosecuritate, sănatate, igienă şi bunăstare animală,

asigurarea sistemul de protecţie sanitară la intrarea în zonele de recepţie şi procesare a materilor prime.

dotarea cu spaţii frigorifice pe flux tehnologic, sau în funcţie de activitatea ce se desfăşoară şi monitorizarea zilnică a temperaturii în spaţiile respective.

respectarea normele de igienă, prin spălarea şi dezinfecţia, spaţiilor de lucru, de depozitare, spaţiile comerciale, a utilajelor, ustensilelor şi a mijloacelor de transport.

carnea proaspătă destinată valorificării sau procesării. în unităţile autorizate sanitar veterinar, trebuie să provină numai din abatoare autorizate sanitar- veterinar, însoţită de certificat sanitar veterinar, eliberat de medicul veterinar oficial al unităţii de origine, care atestă salubritatea şi calitatea acesteia.

certificarea cu documente şi marca de sănătate (când este cazul) a condiţiilor de trasabilitate şi calitate pentru carne şi produse din carne finite, respectarea operaţiunilor de ambalare şi a regulilor de etichetare a produselor destinate comercializării.

asigurarea transportul materiei prime şi a produselor finite cu mijloace de transport amenajate şi dotate corespunzător în funcţie de sortimentul de produs şi distanţa transportului.

afluirea de probe de materii prime şi produse finite, la laboratorul acreditat, pentru examinarea calităţii şi salubrităţii acestora, în cadrul programului de autocontrol stabilit

verificarea starării de sănătate a personalului care prelucrează şi manipulează alimente.

respectarea legislaţia privind gestionarea produselor retrase de la comercializare, motivat sanitar veterinar.şi tehnologic şi care nu mai pot fi destinate consumului uman.

populaţia să se aprovizioneze cu produse alimentare, numai din unităţi şi spaţii autorizate sanitar veterinar, evitând comerţul ”stradal”, să verifice cu atenţie instrucţiunile de pe etichetele produselor alimentare privind informaţile despre componente, a modului de păstrare, a normelor de preparare corectă şi valabilitatea lor.

carnea provenită de la porcii crescuţi şi sacrificaţi în gospodăriile individuale poate fi utilizată numai pentru consum în exploataţia de origine, după efectuarea obligatorie a examenului trichineloscopic la sediul cabinetelor sanitare veterinare de asistență, care funcţionează în municipii, oraşe şi comune, fiind interzisă comercializarea acesteia, inclusiv în unităţile autorizate sanitar veterinar.

În această perioadă, medicii veterinari monitorizează în permanenţă unitățiile de producere, procesare și comercializare a cărnii și a produselor finite pe teritoriul naţional şi în activităţi de import-export, prin acţiuni de supraveghere, de control şi expertiză de laborator, acţiuni cuprinse în Programul strategic naţional, cu reprezentare în fiecare judeţ, acţiuni care sunt defalcate pe fiecare unitate sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor teritorială şi pe obiective cu activitate în sectorul alimentar.

Deasemenea colaborează permanent cu operatorii economici, cu asociaţiile profesionale, acordând consultanţă de specialitate, prin analize şi dezbateri organizate, prin participarea la acţiunile stabilite în programele comune pentru prevenirea şi combaterea unor situaţii speciale, care îi pot afecta economic, social, sau direct.

