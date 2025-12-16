primăria sibiu despre femeia care trăiește într-un cort din cartoane: refuză ajutorul, dar primește mâncare și haine

Femeia care locuiește într-un cort improvizat, vizavi de Aeroportul Internațional Sibiu, refuză ajutorul autorităților, însă chiar și în aceste condiții Direcția de Asistență Socială îi oferă periodic alimente, haine și saci de dormit. Potrivit informațiilor disponibile, femeia trăiește în aceste condiții de mai mulți ani și refuză să meargă la Adăpostul de Noapte.

Femeia are 40 de ani, este originară din județul Iași și locuiește într-un cort improvizat în apropierea Registrului Auto Român (RAR). Martorii susțin că aceasta se află în zonă de mai bine de 7–8 ani, iar până anul trecut ar fi locuit într-o rulotă, care a luat foc. Atât Direcția de Asistență Socială, cât și Poliția Locală o au în evidență și au încercat în repetate rânduri să îi ofere sprijin, însă fără rezultat.

„Direcția de Asistență Socială și Poliția Locală au în evidențe și în monitorizare cazul acestei persoane originare din județul Iași. Lucrătorii sociali au intervenit în mai multe rânduri pentru a oferi suport persoanei în cauză, dar din păcate, aceasta refuză de fiecare dată orice colaborare sau sprijin, refuză cazarea în Adăpostul de Noapte și nu este de acord să facă demersuri pentru întocmirea documentelor de identitate, expirate din 2010”, a transmis Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Citește și: „Nu am pe nimeni”: povestea femeii care trăiește într-un cort improvizat din cartoane, lângă Aeroportul Sibiu / video foto

Alimente, haine și saci de dormit de la Direcția de Asistență Socială

Chiar și în aceste condiții, Direcția de Asistență Socială continuă să îi ofere ajutor de bază. „În conformitate cu Legea asistenței sociale nr. 292/2011, în lipsa unei situații de pericol iminent sau a unei decizii medicale ori judiciare, serviciile sociale se pot presta doar cu consimțământul beneficiarului. Prin urmare, Direcția de Asistență Socială nu poate aplica servicii sociale cu forța. Totuși, pentru a atenua starea acestei persoane, o echipă a Direcției menționate se deplasează periodic în teren și îi oferă alimente, haine, saci de dormit, etc”, se mai arată în răspunsul Primăriei Sibiu.

Primăria Municipiului Sibiu reamintește că, prin Direcția de Asistență Socială, pune la dispoziție un Adăpost de Noapte, situat în Piața Iancu de Hunedoara nr. 3, care funcționează zilnic între orele 19:00 și 07:00. În perioadele cu temperaturi foarte scăzute, activitatea adăpostului este adaptată, permițând beneficiarilor să rămână mai mult decât programul obișnuit.

Persoanele care apelează la acest serviciu sunt sprijinite în întocmirea actelor de identitate, obținerea beneficiilor sociale, găsirea unui loc de muncă și întocmirea documentelor necesare pentru o locuință socială. Până la depășirea situațiilor de dificultate socială, beneficiarii pot servi masa de prânz la Cantina Municipiului. În prezent, Adăpostul de Noapte din Sibiu este frecventat zilnic de aproximativ 30 de beneficiari.