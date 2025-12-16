prognoza meteo pe 4 săptămâni: cum va fi vremea de revelion

Județul Sibiu va avea parte de o perioadă neobișnuit de caldă pentru finalul lunii decembrie, potrivit prognozei pe patru săptămâni publicate de Administrația Națională de Meteorologie.

Specialiștii ANM arată că temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă până aproape de sfârșitul anului, urmând să scadă după data de 29 decembrie.

Pentru județul Sibiu, în intervalul 15 – 22 decembrie 2025, maximele diurne vor ajunge frecvent la 8 – 12 grade Celsius, valori mai ridicate decât media climatologică a perioadei, când temperaturile ar trebui să se situeze în jurul a 4 – 6 grade. Minimele nocturne vor fi, în general, cuprinse între -2 și 2 grade, inclusiv în zonele joase ale județului. În zonele montane, abaterile pozitive vor fi și mai evidente. Precipitațiile vor fi puține, regimul pluviometric fiind deficitar.

În săptămâna 22 – 29 decembrie 2025, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit în județul Sibiu, cu temperaturi maxime ce pot atinge 9 – 13 grade Celsius în zilele cele mai calde, iar minimele se vor menține în jurul valorilor de 0 – 3 grade. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de normal, fără episoade meteo semnificative.

Schimbarea de tendință este prognozată după Crăciun. Astfel, în intervalul 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, temperaturile din județul Sibiu vor coborî ușor sub valorile normale pentru această perioadă. Maximele vor oscila între 2 și 6 grade Celsius, iar minimele vor deveni preponderent negative, coborând până la -5 grade în nopțile mai reci. Precipitațiile vor fi apropiate de media climatologică, cu posibilitatea apariției lapoviței sau a ninsorilor slabe.

Pentru prima parte a lunii ianuarie, mai exact în săptămâna 5 – 12 ianuarie 2026, ANM estimează că, în județul Sibiu, temperaturile vor reveni la valori apropiate de normalul perioadei. Maximele se vor situa în jurul 3 – 6 grade Celsius, iar minimele între -4 și -1 grad. Precipitațiile vor avea o tendință ușor deficitară, fără a fi prognozate fenomene meteo extreme.