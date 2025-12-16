record la vaccinarea anti-hpv: sunt cu 1.000 de sibieni în plus față de anul trecut

În județul Sibiu, până la 15 decembrie, un total de 5.243 de persoane au fost vaccinate împotriva virusului HPV, cu aproximativ o mie mai mult decât în anul precedent.

Cea mai activă lună a fost octombrie, când au fost imunizate 845 de persoane, imediat după intrarea în vigoare a măsurii care a extins gratuitatea vaccinului până la vârsta de 26 de ani și a permis vaccinarea și pentru persoanele de sex masculin.

În luna noiembrie, alte 700 de persoane au beneficiat de vaccin, iar în prima jumătate a lunii decembrie s-au adăugat încă 335 de persoane.

La Centrul de vaccinare deschis în sediul DSP Sibiu, 20 de persoane au primit serul imunizant, dintre care două au primit deja doza a doua. În cadrul acestui centru, s-au vaccinat 16 fete și 4 băieți cu vârste între 18 și 39 de ani, majoritatea având 26 de ani.

