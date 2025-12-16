rezultate bune pentru cadeții de la css sibiu la naționalele de înot. ”suntem mândri de ei” / foto

Sportivii de la CSS Sibiu au concurat la Campionatul Național de Natație pentru cadeți, care s-a disputat la Miercurea Ciuc, în perioada 11-14 decembrie.

Doisprezece sportivi de la CSS Sibiu au fost la startul Campionatului Naționale de Înot pentru cadeți (12-13 ani), competiție unde au participat 426 de sportivi de la 71 de cluburi.

Înotătorii de la CSS Sibiu, pregătiți de antrenorii Bogdan Rău și Raluca Răulea au avut o comportare meritorie la competiția națională rezervată cadeților.

Cele mai bune clasări le-a avut Dominic Bojor, locul 5 la 200 metri spate și două locuri 7 la probele de 100 metri spate și 200 metri liber.



De asemenea, stafeta de băieți de 13 ani, avându-i în componență pe Ioan Nisipeanu, Mateo Dincă, Bogdan Irimia, Serafim Mihăilescu și Andrei Opriș a reușit să termine probele pe locul 8! Toți sportivii sibieni au realizat cei mai buni timpi personali la toate probele la care au luat startul!



”Noi, antrenorii suntem foarte mândri de ei și dorim să mulțumim pe această cale părinților pentru sprijin și Academiei Forțelor Terestre Sibiu, acolo unde ne antrenăm si avem condiții foarte bune de pregătire. Sperăm la un 2026 mai bun decât anul acesta și cu performanțe și mai frumoase la competițiile ce vor urma în primăvară” a declarat antrenorul de la CSS Sibiu, Bogdan Rău.