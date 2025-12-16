s-au reluat orele la „goga”: problema cu scurgerile de gaze a fost rezolvată

Lucrările de reparații s-au încheiat la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu, acolo unde, săptămâna trecută, au fost semnalate scurgeri de gaz. Elevii s-au reîntors fizic la școală.

O adevărată desfășurare de forțe a avut loc, joia trecută, la Prefectura din Sibiu și la Colegiul „Octavian Goga”, acolo unde s-a resimțit miros de gaz. Pompierii din cadrul ISU Sibiu au securizat zona, iar toate persoanele aflate în clădiri au fost evacuate. În clădirea Prefecturii nu au mai fost înregistrate valori care să indice prezența gazului, în timp ce la școală au fost identificate scurgeri la conductele de alimentare cu gaz. Pentru siguranța elevilor și profesorilor, orele s-au desfășurat online vineri, fiind demarate lucrări de reparații.

Lucrările s-au încheiat, astfel că de luni copiii au revenit fizic la ore. Ei desfășoară, zilele acestea, activități în cadrul programului „Săptămâna Altfel”. „Orele s-au reluat de ieri. Se desfășoară activități din perioada Școala Altfel”, a precizat Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al IȘJ Sibiu.