scandal după declarația unei profesoare din sibiu: aur o acuză că ar fi dus elevi la un protest / video

În urma unei declarații oferite de Adela Dinu, profesoară de Limba Română la Colegiul Pedagogic din Sibiu, a izbucnit un scandal public, AUR acuzând-o că ar fi adus elevi la protestul de vineri seara din Piața Huet.

Printre protestatarii prezenți vineri seara în Piața Huet s-a aflat și profesoara Adela Dinu. Alături de ea au fost observați și o parte dintre elevii cărora le este dirigintă. Aceasta a declarat încă de atunci, pentru Ora de Sibiu, că întâlnirea cu elevii a fost una întâmplătoare.

Totul a pornit de la o declarație oferită vineri seara reporterului Ora de Sibiu. „Am discutat pe scurt la dirigenție despre întâlnirea din seara aceasta și ne-am întâlnit spontan. Cred că este important să avem oameni competenți și în domeniul justiției. De asemenea, este esențial să nu mai existe această cârdășie între politicieni și cei care conduc justiția în prezent. Luptăm pentru o justiție curată și pentru instituții curate ale statului.”, a declarat Adela Dinu, profesoară de Limba Română la Colegiul Pedagogic, vineri seara, pentru Ora de Sibiu.

Declarația profesoarei a fost preluată ulterior de publicația „Ziua Online”, însă, potrivit acesteia, a fost denaturată. Publicația susține că profesoara i-ar fi îndemnat pe elevi să participe la protest, afirmație care nu apare în declarația inițială.

Adela Dinu: „Nu mi-am dat întâlnire cu elevii”

Adela Dinu a clarificat situația printr-un drept la replică publicat pe pagina sa de Facebook. „Vineri, în 12 decembrie, i-am întrebat pe elevii mei dacă au văzut documentarul celor de la Recorder. Nu e prima dată când fac aluzii la filme documentare sau la cărți pe care le-am citit: în calitate de coordonator al unui cerc de lectură relativ cunoscut fac tot ce pot ca să îi motivez pe elevi să citească, să se informeze, să-și construiască o viziune proprie despre lume.

Tot vineri, în jurul orei 19, am participat la protestele împotriva corupției din sistemul de justiție. Participarea mea era vizibilă pe pagina mea de Facebook. Nu mi-am dat întâlnire cu elevii, am mers la protest însoțită de familie și de prieteni. În Piața Huet m-am întâlnit cu cinci elevi din clasa mea (clasa a XII-a, majori), unii din ei însoțiți de ambii părinți. Nu am ajuns împreună și nu am plecat împreună de la protest. În timp ce eram lângă elevi, un reporter de la “Ora de Sibiu” mi-a cerut o scurtă declarație despre motivele participării la proteste. Am făcut aluzie la discuția de la dirigenție și am explicat succint ce m-a determinat să vin la protest: dezvăluirile despre justiție ale jurnaliștilor de la Recorder, dorința de a avea o justiție curată etc”, se arată în postarea profesoarei.

AUR Sibiu acuză folosirea elevilor politic

Deputatul AUR de Sibiu, Fabian Radu, condamnă ferm decizia profesoarei Adela Dinu, acuzând-o că și-ar fi folosit elevii în scop politic. „Am aflat cu indignare faptul că elevii sibieni sunt folosiţi de către propriile cadre didactice drept instrumente politice de propagare a unor mesaje electorale, sub pretextul participării la acţiuni democratice şi implicare în spaţiul civic.

Doamna Adela Dinu, un simpatizant cunoscut al zonei progresiste, despre care se spune faptul că în perioada alegerilor prezidenţiale şi-a îndemnat elevii să pună presiune pe părinţi pentru a-l vota pe Nicuşor Dan, a decis să îşi scoată copiii din clasa unde predă dirigenţie la protestele organizate împotriva corupţiei din justiţie. Această practică nu doar că este ilegală şi neconformă cu statutul profesional, ci o manieră mascată de propagare a ideologiilor politice sub pretextul implicării în societatea civilă.

Nu putem fi de acord sub nicio formă cu un astfel de comportament din partea celor care ar trebui să formeze şi să pregătească următoarele generaţii. Educaţia socială este fundamentală pentru democraţie şi tocmai de aceea Ministerul Educaţiei ar trebui să acorde importanţă acestei discipline. În prezent, se alocă doar o oră pe săptămână în ciclul gimnazial, iar în ciclul liceal nu este deloc studiată. Cu toate acestea, implicarea civică nu poate fi transformată într-un instrument de propagandă pentru diverse grupuri de interese şi partide politice.

Cerem Inspectoratului Școlar Judeţean Sibiu să ia toate măsurile necesare împotriva doamnei Adela Dinu. Astfel de derapaje trebuie sancţionate disciplinar de urgenţă”, se aratî în postarea deputatului AUR.

ISJ Sibiu face verificări

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a anunțat că va demara verificări. „Pentru că există o declarație de presă lansată de către domnul deputat Fabian-Cristian Radu în care solicită Inspectoratului Școlar Judeţean Sibiu să ia toate măsurile necesare împotriva doamnei Adela Dinu, ISJ Sibiu va face o inspecție tematică pentru a vedea cum s-a ajuns la această situație”, a transmis Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al ISJ Sibiu.

USR Sibiu ia apărarea profesoarei

USR Sibiu numește atacul deputatului AUR la adresa profesoarei Adela Dinu ca fiind „un episod rușinos”.„AUR și calomnia… cam despre asta e vorba în politica acestui partid, care transformă scandalul în strategie și atacul la persoană în instrument de lucru. Iar acum avem încă un episod rușinos, produs de un deputat de Sibiu din partea AUR, parașutat aici deși nu are nicio legătură reală cu Sibiul sau cu oamenii acestui județ.

Un parlamentar care își construiește notorietatea atacând o profesoară și rostogolind acuzații care se prăbușesc la prima verificare nu reprezintă demnitate, seriozitate sau respect pentru adevăr. E doar încă o voce care crede că minciuna e mai utilă decât realitatea și că zgomotul poate ține loc de competență. AUR calomniază zilnic, iar deputatul de Sibiu pare dornic să țină ritmul, indiferent de costurile umane ale acestor atacuri.

USR Sibiu nu acceptă această abordare și nu va rămâne tăcut în fața unei calomnii îndreptate împotriva unui profesor. Sibiul merită respect și adevăr, nu spectacol ieftin construit pe seama oamenilor onești”, se arată într-o postare pe pagina de facebook.