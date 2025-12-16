se modernizează stația de sortare deșeuri de la șura mică: e nevoie de utilaje și echipamente noi

Stația de sortare și compostare deșeuri de la Șura Mică urmează să fie modernizată. SOMA a depus un memoriu la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) în vederea obținerii avizului necesar demarării lucrărilor.

Stația de sortare de la Șura Mică are o capacitate proiectată de 20.000 de tone pe an și asigură sortarea deșeurilor de hârtie/carton, plastic, metalice/nemetalice și sticlă colectate separat din localitățile care fac parte din Zona 1 Sibiu, Zona 2 Avrig, Zona 3 Agnita și Zona 5 Săliște. Populația deservită de stația de sortare din Șura Mică este de circa 294.449 locuitori, conform ultimelor date colectate în anul 2021. La stația de sortare ajung deșeurile reciclabile colectate separat de la populație, cât și de la firme și instituții.

Din anul 2017, de când a fost pusă în funcțiune, nu s-au mai realizat alte investiții, astfel că acum echipamentele și utilajele folosite prezintă un grad de uzură avansat, fiind nevoie să fie recondiționate sau înlocuite. „Luând în considerare că nu au fost efectuate niciun fel de investiții de la punerea în funcțiune a stației de sortare Șura Mică și până în prezent, pentru a asigura o bună funcționare a activității, dar și în scopul îmbunătățirii fluxului tehnologic, se impune realizarea de modificări ale celor două linii de sortare, respectiv o serie de investiții în utilaje și echipamente noi sau recondiționate de producător”, se arată în memoriul depus la Mediu.

Valoarea investiției se ridică la 4.045.500,00 lei cu TVA. Se dorește amplasarea celor două linii de sortare în apropierea unei benzi colectoare care va alimenta o presă nouă. Fiecare linie de sortare are caracteristici proprii, adaptate deșeului care urmează a fi sortat. Modificările la cele două linii de sortare se vor face astfel încât să nu fie întrerupt fluxul de sortare al deșeurilor aduse în stație. Odată implementate modificările, se va mări flexibilitatea stației de sortare, iar capacitatea liniei de plastic și metal se va mări. Materialele alimentate vor putea fi selectate pe mai multe categorii, prin urmare se va putea realiza un plan de valorificare a reciclării mai diversificat.