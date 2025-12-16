shopping city sibiu aduce colinde și dansuri folclorice în apropierea crăciunului. programul spectacolelor

În weekendul 20–21 decembrie, Shopping City Sibiu devine gazda evenimentelor tradiționale de iarnă, prin sesiuni de colinde și spectacole de dans popular, susținute de ansambluri folclorice renumite. Acestea le vor oferi vizitatorilor ocazia de a se bucura de muzică, joc și obiceiuri autentice românești.

Centrul comercial îi invită pe sibieni și nu numai să intre în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă și să se pregătească pentru noul an, prin spectacole pline de tradiție, energie și voie bună.

Sâmbătă, 20 decembrie, începând cu ora 17:00, în Zona Info Point, va avea loc reprezentația Ansamblului „Călușerii din Rășinari”, formație de dans popular din Mărginimea Sibiului, recunoscută pentru păstrarea și promovarea dansului călușarilor. Costumați în porturi tradiționale, călușarii vor aduce în fața publicului un dans-simbol al bucuriei și comunității. Spectacolul va continua cu un alai pe galerie, până pe galeria Carrefour și înapoi, urmând să se încheie aproximativ la ora 18:20.

Duminică, 21 decembrie, de la ora 16:00, tot în Zona Info Point, publicul va fi încântat de Ansamblul Folcloric „Dansatorii de pe Someș”, care va aduce în prim-plan o adevărată șezătoare tradițională de Crăciun și Anul Nou. Programul va include colinde, jocuri populare din mai multe zone etnofolclorice, zicători și proverbe, precum și obiceiuri specifice zonei Ardealului, asemenea Jocului Moșilor, Turca sau ritualul colacului, un simbol al belșugului și prosperității pentru anul ce urmează. Spectacolul va continua cu un alai pe galerie și se va încheia aproximativ la ora 17:20.

Accesul publicului este gratuit la ambele momente artistice, toți vizitatorii având ocazia să trăiască în mod autentic românesc spiritul sărbătorilor de iarnă.

În plus, Shopping City Sibiu a pregătit programul complet de sărbători pentru toate magazinele și serviciile din incinta sa, astfel încât vizitatorii să își poată organiza din timp cumpărăturile și momentele de relaxare.

Program de vizită în perioada sărbătorilor 2025:

Galerie comercială (magazine) și Food Court (restaurante & cafenele):

• 19 – 23 decembrie: 10:00 – 22:00

• 24 decembrie: 10:00 – 18:00

• 25 decembrie: ÎNCHIS

• 26- 30 decembrie: 10:00 – 22:00

• 31 decembrie: 10:00 – 18:00

• 1 ianuarie 2026: ÎNCHIS

• din 2 ianuarie 2026 se revine la programul normal 10:00 – 22:00

Carrefour:

• 1 – 18 decembrie: 07:00 – 22:00

• 19 – 23 decembrie: 07:00 – 23:00

• 24 decembrie: 07:00 – 19:00

• 25 decembrie: ÎNCHIS

• 26 decembrie: 07:00 – 22:00

• 27 – 28 decembrie: 07:00 – 22:00

• 29 – 30 decembrie: 07:00 – 23:00

• 31 decembrie: 07:00 – 22:00

• 1 ianuarie 2026: ÎNCHIS

• 2 – 3 ianuarie 2026: 07:00 – 22:00

• 4 – 5 ianuarie 2026: 07:00 – 22:00

• 6 – 7 ianuarie 2026: 07:00 – 22:00

ATAC by Auchan:

• 1 – 18 decembrie: 07:00 – 22:00

• 19 – 23 decembrie: 07:00 – 22:00

• 24 decembrie: 07:00 – 20:00

• 25 decembrie: ÎNCHIS

• 26 decembrie: 08:00 – 22:00

• 27 – 28 decembrie: 07:00 – 22:00

• 29 – 30 decembrie: 07:00 – 22:00

• 31 decembrie: 07:00 – 22:00

• 1 ianuarie 2026: ÎNCHIS

• 2 – 3 ianuarie 2026: 08:00 – 22:00

• 4 – 5 ianuarie 2026: 07:00 – 22:00

• 6 – 7 ianuarie 2026: 07:00 – 22:00

Cineplexx:

• 1 – 18 decembrie: 12:00 – 22:30

• 19 – 23 decembrie: 13:00 – 23:00

• 24 decembrie: 13:00 – 16:00

• 25 decembrie: ÎNCHIS

• 26 decembrie: 11:00 – 23:30

• 27 – 28 decembrie: 11:00 – 23:30

• 29 – 30 decembrie: 11:00 – 23:30

• 31 decembrie: ÎNCHIS

• 1 ianuarie 2026: 16:00 – 23:30

• 2 – 3 ianuarie 2026: 11:00 – 23:30

• 4 – 5 ianuarie 2026: 11:00 – 23:30

• 6 – 7 ianuarie 2026: 11:00 – 23:30

Stay Fit Gym

• 24 decembrie: 10:00 – 18:00

• 25 decembrie: ÎNCHIS

• 26 decembrie: 10:00 – 22:00

• 27 – 28 decembrie: 10:00 – 23:00

• 29 – 30 decembrie: 7:00 – 23:00

• 31 decembrie: 10:00 – 18:00

• 1 ianuarie 2026: ÎNCHIS

• 2 ianuarie 2026: 10:00 – 22:00

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Sibiu pot fi găsite pe site-ul oficial și pe paginile de Facebook și Instagram ale centrului comercial.

***

Despre Shopping City Sibiu

Cu o suprafaţă totală închiriabilă de 83.000 mp, Shopping City Sibiu este cel de-al treilea parc de profil din România şi cea mai importantă zonă comercială din oraş, atât ca dimensiune, cât şi ca mix al retailerilor ancoră: două hypermarket-uri Auchan şi respectiv, Carrefour, Mobexpert, Leroy Merlin, Altex, Flanco, Decathlon, Hervis, Reserved, Sinsay, Half Price, H&M, C&A, Deichmann, CCC, Humanic, Douglas, DM, Mohito, Cropp, House, Mizar,Triumph, Penti, Teilor, Smyk și Noriel, Lensa, Pandora sau hiperfarmacia Dr. Max.

Shopping City Sibiu a intrat în 2018 într-un amplu proces de modernizare și extindere, ce a fost finalizat, în primăvara anului 2019, cu un nou nivel, dedicat foodcourt-ului, cinema-ului Cineplexx și noii săli de fitness STAY FIT.

În ansamblul său, parcul comercial reuneşte un mix de retaileri reprezentativi internaţionali şi locali, care definesc Shopping City Sibiu drept principala destinaţie de shopping din oraș si împrejurimi pentru familii.

În 2021 Shopping City Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel access la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 15 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

Shopping City Sibiu este situat la 5 minute de centrul oraşului, lângă DN1 şi dispune de 1.600 locuri de parcare.