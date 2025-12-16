statul atacă decizia tribunalului sibiu: face apel în dosarul casei familiei iohannis din centrul orașului

Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, a formulat apel împotriva deciziei Tribunalului Sibiu care a respins cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Tribunalului Sibiu, Cornelia Prundaru, apelul a fost înregistrat marți și vizează încheierea pronunțată la data de 20 noiembrie 2025, prin care instanța de fond a respins solicitarea Statului Român. Dosarul urmează să fie înaintat Curții de Apel Alba, pentru soluționarea cererii de apel.

Potrivit Agerpres, demersul vine în contextul în care Statul Român, prin DGRFP Brașov, a deschis o acțiune în instanță prin care solicită obligarea fostului președinte Klaus Iohannis la plata unor despăgubiri pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

Într-un comunicat anterior, ANAF a precizat că acțiunea reprezintă o continuare a demersurilor inițiate pentru recunoașterea dreptului de proprietate al Statului Român și pentru recuperarea despăgubirilor aferente perioadei în care imobilul nu a putut fi utilizat de coproprietar.

ANAF susține că, în condițiile în care pârâții, respectiv familia Iohannis, au refuzat plata voluntară a sumelor solicitate, a cerut instanței instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării prejudiciului. Reprezentanții instituției au dat asigurări că vor fi întreprinse „cu celeritate toate măsurile legale” pentru apărarea intereselor Statului Român.

La începutul lunii octombrie, ANAF a anunțat că a preluat, în condițiile legii, jumătate din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din municipiul Sibiu, imobil care a aparținut familiei Iohannis. Statul Român a dobândit dreptul de coproprietate în urma unei moșteniri vacante.

Președintele ANAF, Adrian Nica, declara atunci că instituția nu avea indicii că soții Iohannis intenționează să achite sumele datorate și că va iniția acțiuni în instanță, solicitând inclusiv măsuri asigurătorii. Acesta a menționat că între ANAF și cei doi soți a existat corespondență atât cu privire la predarea imobilului, cât și în legătură cu modul de calcul al sumelor datorate, explicații care au fost furnizate de instituție.

În septembrie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul formulat de Rodica Baștea, persoana de la care familia Iohannis a cumpărat o parte din imobilul din Sibiu, litigiul vizând dreptul de proprietate asupra casei.

Anterior, în mai 2014, Tribunalul Brașov a anulat contractul de vânzare-cumpărare încheiat între Rodica Baștea, în calitate de vânzător, și Carmen Georgeta Iohannis și Klaus Werner Iohannis, în calitate de cumpărători, în cadrul unui dosar care a cunoscut mai multe cicluri procesuale.