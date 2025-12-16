științescu sibiu 8.0 și-a anunțat câștigătorii: care sunt cele 5 proiecte ce primesc finanțare / foto

Fundația Comunitară Sibiu a anunțat cele cinci proiecte educaționale câștigătoare în cadrul celei de-a opta ediții a Fondului Științescu Sibiu.

Granturile acordate totalizează 94.744 lei și susțin inițiative care apropie elevii de domeniul științelor și tehnologiei (STEAM), punând accent pe tendințele actuale, de la robotică până la aplicații practice ale inteligenței artificiale.

Ediția din acest an a Fondului Științescu Sibiu încurajează proiecte care dezvoltă curiozitatea, gândirea critică, colaborarea și spiritul inovator al copiilor și tinerilor, transformând educația științifică într-o experiență vie și relevantă pentru generația viitorului.

Proiectele câștigătoare:

APAR Roșia – Exploratori ai Naturii – Laboratorul naturii pentru copiii din mediul rural

Proiectul propune drumeții tematice în zona Sibiului, unde copiii descoperă flora, fauna și ecosistemele locale. Atelierele practice îi ajută să observe, să experimenteze și să construiască dispozitive precum kituri meteo, colectoare de apă sau hoteluri pentru insecte. Această abordare oferă copiilor încrederea că pot înțelege lumea prin propriile descoperiri. Învățarea în natură le trezește curiozitatea, le dezvoltă capacitatea de a înțelege lumea și formează o relație responsabilă cu mediul, prin activități interactive și experimente practice care le vor stimula curiozitatea și dorința de explorare.

Asociația Științescu Hub – FoodLab AI – Calitatea alimentelor pe înțelesul copiilor

FoodLab AI este un laborator educațional mobil care aduce chimia alimentară și inteligența artificială în școlile din județul Sibiu. Elevii realizează experimente sigure cu alimente reale, observă reacțiile colorimetrice și antrenează modele AI care recunosc vizual parametri de calitate. Proiectul combină știința cu tehnologia într-un mod aplicat, transformând elevii în mici cercetători care învață prin descoperire și colaborare.

Grupul de inițiativă ChessLabs – ChessLabs

Proiectul presupune realizarea unei table de șah automatizate, în care piesele sunt mutate de un mecanism cartezian cu electromagnet poziționat sub tablă. Sistemul va folosi profile, curele și motoare pentru deplasare, respectiv senzori montați sub fiecare pătrat pentru detectarea pieselor. Logica de joc va fi controlată de un algoritm de inteligență artificială care decide mutările. Elevii vor crea și piesele din rășină, exersând atât designul, cât și partea practică de construcție.

Grupul de inițiativă pentru Robotică – Independența Sibiu – Performanță în Robotică: Proiecte Avansate cu AI la Clubul de Robotică Independența

Consolidarea competențelor elevilor clubului de Robotică (40 de elevi) prin achiziționarea de sisteme complexe (locomoție patrupedă/bipedă) și automatizări industriale utilizând AI. Proiectul este necesar pentru a face tranziția de la roboți simpli (tehnologie medie) la roboți avansați (cu inteligență artificială).

Grupul de inițiativă Școala Gimnazială „Aviator Ioan Sava” Alțîna – Mici detectivi ai stupului: Cum ne ajută tehnologia să înțelegem albinele

„Micii detectivi ai stupului: Cum ne ajută tehnologia să înțelegem albinele” implică elevii în descoperirea științei și tehnologiei din spatele vieții albinelor. Elevii vor construi un stup didactic cu senzori digitali, vor colecta date reale și le vor interpreta cu ajutorul aplicațiilor AI. Instrumentele inteligente îi vor ajuta să observe tipare, să creeze grafice și chiar să formuleze predicții simple privind activitatea stupului.

Cum au fost selectate proiectele

Proiectele au fost evaluate de un juriu independent, format din specialiști și membri activi ai comunității: Carmen Chiș, Oana Fulea, Dragoș Circa, Emma Moniry-Abyaneh și Daniela Munteanu.

Selecția a avut în vedere relevanța educațională a propunerilor, gradul de implicare a elevilor, potențialul de inovație, impactul în comunitate, interdisciplinaritatea, fezabilitatea activităților propuse și modul în care acestea contribuie la dezvoltarea competențelor specifice domeniilor STEAM.

„Prin fiecare ediție Științescu ne propunem să transformăm educația științifică într-o experiență vie, atractivă și relevantă pentru copii și tineri. Ne bucurăm că tot mai multe echipe de profesori, părinți și specialiști din Sibiu aleg să creeze contexte de învățare care inspiră și îi pregătesc pe elevi pentru viitor”, a declarat Ana Bugneriu, director executiv al Fundației Comunitare Sibiu.

Fondul Științescu Sibiu 8.0 este implementat de Fundația Comunitară Sibiu, în parteneriat cu Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR), cu sprijinul Fundației Bosch România și Visma Sibiu, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu.