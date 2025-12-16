turneul de iarnă ”eric de oliveira”: acs mediaș, campioană, iar o echipă din sibiu s-a clasat pe locul 2

Douăzeci de echipe de Under 11 au participat în perioada 13-14 decembrie la Turneul de iarnă ”Eric de Oliveira”, competiție dedicată juniorilor născuți în 2015.

Meciurile de la Turneul de Iarnă ”Eric de Oliveira” au avut loc în două locații, Centrul Social Comunitar de Agrement și Sport și Sala Sporturilor „Octavian Șerban” din Mediaș.

Evenimentul a reunit tinere talente ale fotbalului din județul Sibiu și din zonele învecinate.

Turneul s-a desfășurat cu sprijinul Primăriei Mediaș, partener al evenimentului, iar primarul Gheorghe Roman a fost prezent la festivitatea de premiere a câștigătorilor, apreciind importanța susținerii sportului de masă la nivel local.

Finala turneului de Under 11 a fost disputată între ACS Mediaș și ASFC Interstar Sibiu. Echipa medieșeană s-a impus cu scorul de 4–0 și astfel și-a adjudecat trofeul ediției 2025.

Turneul de Iarnă „Eric de Oliveira” a reprezentat un nou prilej de promovare a fair-play-ului, performanței și bucuriei de a practica sportul în rândul copiilor.