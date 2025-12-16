O clădire cu mai multe etaje și zeci de locuri de parcare ar urma să se construiască în centrul Sibiului, lângă Prefectură. În perioada consultărilor, o singură persoană a transmis sesizare către primărie, spunând că se teme că noul imobil va da senzația de „claustrofobie urbană”.

Pe strada Andrei Șaguna la numărul 11 (o parcelă rezultată în urma comasării parcelelor de la numerele 11, 13 și 15) se propune construirea unui imobil cu funcțiuni mixte. La aceste adrese se aflau, până nu de mult, trei clădiri ce au fost parțial demolate, în urmă rămânând astăzi doar fațadele de la aliniament și subsolurile. Pe terenul de aici, societatea Printax Invest SRL, deținută de omul de afaceri Dumitru Ghișe, intenționează să construiască o clădire cu mai multe niveluri subterane și supraterane, iar în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a PUZ-ului CP, sibienii au putut transmite observații și sugestii.

Vecin: „Să fim și noi luați în considerare”

În perioada consultărilor, a fost transmisă o singură sesizare, prin care beneficiarul proiectului era somat să ia în considerare sugestiile adresate.

„Să fim și noi luați în considerare conform prevederilor legale, nu doar ULBS și Urbana. Să se execute corespunzător drenajul apelor care se scurg de pe clădiri și dintre clădiri astfel încât să nu afecteze clădirile situate pe limita de proprietate. Să se respecte gradul de lumină. Săpăturile efectuate să nu afecteze structura clădirilor aflate pe limita de proprietate, Noile clădiri din planșele anexate sunt lipite de ale noastre și creează senzația de claustrofobie urbană”, a transmis unul dintre vecinii viitorului imobil, care locuiește pe strada Banatului.

Proiectantul Trans Form SRL a răspuns, punct cu punct, sesizării. „Colectarea apelor pluviale se va realiza conform normelor tehnice, exclusiv pe parcela care este reglementată în PUZ, fără să afecteze parcela de pe strada Banatului nr. 8. Însorire este asigurată conform OM 119/2024, acest fapt fiind confirmat prin avizul favorabil de la DSP din 25.10.2024. Săpăturile aferente vor fi executate cu respectarea strictă a normativelor tehnice aflate în vigoare pentru construirea pe limita de proprietate. La faza de autorizare și proiect tehnice se vor realiza studii geotehnice detaliate și expertize tehnice, pe baza cărora se vor stabili soluțiile adecvate astfel încât să nu fie afectată structura clădirilor aflate pe limita de proprietate. Referitor la susținerea că noile clădiri creează senzația de claustrofobie urbană, modul de edificare este impus de cadrul construit adiacent, respectiv existența calcanelor pe laturile sudice și nordice și existența unui imobil aparținând Universității Lucian Blaga Sibiu, cu goluri pe limita comună de proprietate. Astfel, parcare se va edifica cu o ocupare în U, cu cuplare la calcanele existente. Această ocupare este tipică pentru zona centrală a municipiului Sibiu, acoperirea calcanelor reprezentând un modus operandi obligatoriu în operațiunile urbanistice în zone istorice”, a precizat proiectantul.

În PUZ-ul propus se specifică faptul că la parterul imobilului vor exista funcțiuni de interes public, pe când la etajele superioare pot fi amenajate birouri și/sau spații de locuire. Clădirea va putea avea un regim de înălțime la strada Andrei Șaguna de (1-2)S+P+2+3M, înălțimea maximă la coamă fiind de 18,50 metri. Pentru construcțiile aflate în spatele tractului de la aliniament numărul reglementat maxim este de (1-2) S+P+4, fără a depăși cota coamei imobilelor de la strada Andrei Șaguna. În subteran vor fi amenajate 55 de locuri de parcare.