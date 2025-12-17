accident pe bulevardul corneliu coposu: tânără lovită pe trecerea de pietoni

O tânără în vârstă de 18 ani, din Săcădate, a fost accidentată de un autoturism în timp ce traversa pe o trecere de pietoni situată Bulevardul Corneliu Coposu.

Evenimentul s-a produs în seara zilei de miercuri, 17 decembrie, în jurul orei 17:00, pe Bulevardul Corneliu Coposu din Sibiu. Mașina era condusă de un bărbat în vârstă de de 51 de ani, din Cisnădie.

În urma impactului, tânăra a suferit un traumatism cranio-facial și a fost transportată la spital. Traficul în zonă este îngreunat.

“SAJ Sibiu a intervenit cu un echipaj cu medic pe Bulevardul Corneliu Coposu, în urma unui accident rutier în care o tânără de 18 ani a fost acroșată de un autoturism.

Echipajul sosit la fața locului i-a acordat asistență medicală, tânăra suferind un traumatism cranio-facial. După acordarea primului ajutor, aceasta a fost transportată la UPU Sibiu.” a transmis Vasile Scridon, purtătorul de cuvânt al SAJ SIBIU