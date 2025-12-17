american corner sibiu, parte dintr-o investiție americană care a ajuns la 850.000 de români

Programul American Spaces marchează două decenii de activitate în România, perioadă în care Statele Unite ale Americii au investit peste 1,5 milioane de dolari pentru dezvoltarea unei rețele naționale de spații educaționale și culturale dedicate dialogului, învățării și promovării valorilor democratice.

Aniversarea a fost marcată, marți, la Sibiu, la cel mai recent American Corner deschis în România, unde consiliera pentru Afaceri Publice a Ambasadei SUA, Alys Spensley, a subliniat importanța „parteneriatului, implicării civice și relației durabile dintre Statele Unite și România”.

La Sibiu, American Corner funcționează în centrul istoric al orașului, în sediul Bibliotecii Județene „ASTRA”, inaugurat în 2007. Spațiul a devenit, de-a lungul anilor, un loc de întâlnire pentru comunitate, găzduind evenimente culturale, expoziții, dezbateri, cursuri și spectacole. Un punct de atracție îl reprezintă terasa de la ultimul etaj, de unde pot fi admirate Munții Făgăraș și strada Mitropoliei, recunoscută pentru diversitatea confesională și exemplul de conviețuire pașnică dintre români, sași și maghiari.

„În Sibiu, American Corner a devenit un loc în care oameni de toate vârstele se adună pentru a învăța, a împărtăși și a se inspira reciproc. Impactul se vede în legăturile umane formate, în ideile schimbate și în oportunitățile create”, a concluzionat Alys Spensley.

Potrivit oficialului american, rețeaua American Spaces pune la dispoziția publicului aproximativ 50.000 de volume, dedicate învățării limbii engleze, istoriei și culturii Statelor Unite, științei, tehnologiei și educației civice. Colecțiile sunt actualizate constant, iar spațiile sunt dotate cu computere și alte tehnologii moderne.

„Începând cu 2005, Statele Unite au investit peste 1,5 milioane de dolari în programul American Spaces din România, sprijinind 10 American Corners și 25 American Shelves la nivel național. Această finanțare a asigurat facilități moderne, personal instruit și programe de înaltă calitate, care reflectă valorile, inovația și excelența americană”, a declarat Alys Spensley, pentru AGERPRES.

În cei 20 de ani de activitate, programele American Spaces au ajuns la aproximativ 850.000 de români, prin organizarea a peste 13.500 de evenimente.

O noutate anunțată pentru perioada următoare vizează modernizarea American Corners, prin introducerea de spații de tip „maker”, realitate virtuală și programe interactive.

„Ne propunem să modernizăm tehnologia, să extindem colecțiile de cărți și resursele educaționale și să continuăm să evidențiem excelența americană în știință, antreprenoriat, cultură și libertatea de exprimare”, a precizat oficialul american.

La nivel global, rețeaua American Spaces numără peste 700 de centre în 140 de țări, Statele Unite reafirmându-și angajamentul pentru promovarea înțelegerii reciproce și a colaborării internaționale.