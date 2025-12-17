„bătălia cărților” și-a desemnat câștigătorii: cine sunt cei mai buni cititori din mediaș

Marți, 16 decembrie 2025, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, s-a desfășurat festivitatea de premiere a concursului de lectură „Bătălia Cărților”, organizat de Direcția pentru Cultură, eveniment care a avut ca scop promovarea lecturii și stimularea implicării comunității în viața culturală.

La eveniment a participat viceprimarul Municipiului Mediaș, care le-a înmânat diplomele și premiile câștigătorilor, felicitându-i pentru implicare, perseverență și dragostea pentru lectură.

La ediția din acest an, s-au înscris 36 de persoane, dintre care 26 de participanți au ajuns în etapa finală, demonstrând un nivel ridicat de pregătire și interes pentru lectură. În urma analizării fișelor de lectură și a prezentărilor pregătite, juriul format din doamnele profesor Daniela Aparaschiței, Adela Boieșan și Cristina Szikszai a stabilit câștigătorii în funcție de categorii de vârstă.

La categoria copii 11-13 ani

– cititorul anului – Ploscar Ana-Maria

– premiu pentru înțelegerea textului – Potra Jessica Daniela

– premiu pentru cea mai bună fișă de lectură – Șimon Daniela Maria

– premiu pentru inițiativă – Rotaru-Iuga Carina Laura

– premiu pentru cea mai reușită prezentare – Coldea Nicole Mălina

– diplomă pentru promovarea lecturii – Circa Ioana Maria

La categoria adolescenți 14-18 ani

– cititorul anului – Molico Alessandra Ecaterina

– premiu pentru înțelegerea textului – Moca Mara Lavinia

– premiu pentru cea mai bună fișă de lectură – Coldea Ioana Teodora

– premiu pentru inițiativă – Nagy Andra Ștefania

– premiu pentru cea mai reușită prezentare – Sîmboan Maria

La categoria adulți

Toți cei 15 finaliști au obținut diplome de participare: Biriș Remus, Busuioc Mariana, Dobrin Gabriela Maria, Fogoros Ioan, Ionescu Diana Maria, Ivan Cosma Melania, Konnerth Annemarie, Ivan maria, Moca Daniela Ana, Mușoiu Pompilia Andreea, Nemeș Noemi Dalma, Săcărea Mihaela, Trifan Radu, Velicoglu Claudia și Toderici Simona Nicoleta.

De asemenea, a fost desemnată și „Cartea anului” pentru fiecare categorie de vârstă

Flavius Ardelean-Bachmann ”Miraculoasa viață uitată a lui Iris Cartier”, la categoria „Copii” (11-13 ani);

Hannah Pick-Goslar ”Prietena mea, Anne Frank”, la categoria „Adolescenți” (14-18 ani);