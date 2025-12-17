cadeți de la 5 academii din europa, instruiți la sibiu într-un program comun / foto

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu a încheiat cu succes Modulul comun European Values, desfășurat în perioada 8-12 decembrie, sub egida Colegiului European de Securitate și Apărare (ESDC).

Programul a reunit cadeți proveniți din cinci instituții militare de învățământ superior din Europa, care au participat la activități de formare coordonate de cinci experți – cadre didactice din România și Polonia. Modulul a avut un caracter intensiv și a fost conceput pentru consolidarea leadershipului etic și dezvoltarea competențelor de înțelegere interculturală.

Pe parcursul săptămânii, participanții au fost implicați în prelegeri, ateliere de lucru și dezbateri interactive, centrate pe valori fundamentale precum demnitatea umană, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului. Activitățile au evidențiat importanța acestor principii nu doar din perspectivă teoretică, ci și ca repere esențiale pentru viitorii ofițeri care vor activa în misiuni și alianțe multinaționale.

„Acest modul este mai mult decât un curs – el constituie fundamentul creării identității profesionale a ofițerilor de mâine”, a declarat directorul cursului, conf.univ.dr. Isabela-Anda Dragomir.

Conducerea instituției și-a exprimat intenția de a integra Modulul comun European Values în oferta curriculară a academiei, astfel încât viitoarele generații de cadeți să beneficieze de o formare educațională modernă, bazată pe expunerea la perspective diverse, metode de predare variate, culturi academice diferite și abordări complementare asupra domeniului militar.

FOTO: Daniela Oana, Cristian Buliga