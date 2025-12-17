ce se schimbă pentru firme de la 1 ianuarie: guvernul a publicat noul set de reguli și obligații

Guvernul Bolojan a publicat în Monitorul Oficial cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale.

Potrivit HotNews, acesta va aduce schimbări importante în funcționarea companiilor, capitalul social și distribuirea dividendelor, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2026.

1. Dividende trimestriale și împrumuturi: Societățile care acordă dividende trimestrial nu vor mai putea oferi împrumuturi acționarilor sau persoanelor afiliate până la regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor.

2. Limitarea restituirii împrumuturilor: Dacă activul net contabil (ANC) al firmei este mai mic de jumătate din capitalul social subscris, nu se pot returna împrumuturi acționarilor sau entităților afiliate. ANC reprezintă diferența dintre total active și total datorii și indică suma pe care ar primi-o acționarii în caz de lichidare.

3. Răspundere fiscală solidară: Dacă se încalcă regulile privind dividendele sau împrumuturile, societatea și acționarii răspund împreună pentru eventualele obligații fiscale neachitate. Nerespectarea acestor reguli atrage amenzi între 10.000 și 20.000 lei, aplicate de ANAF.

4. Acoperirea pierderilor înainte de distribuirea dividendelor: În caz de pierderi contabile din exercițiile anterioare, acestea trebuie acoperite, apoi se constituie rezerva legală, abia apoi se pot acorda dividende.

5. Dividende interimare și activul net: Societățile cu ANC sub jumătate din capitalul social nu pot distribui dividende, nici interimare, până la reconstituirea activului net. Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu amenzi între 10.000 și 200.000 lei.

6. Majorarea capitalului social după pierderi: Dacă ANC este sub jumătate din capitalul social și există datorii față de acționari sub formă de împrumuturi, capitalul social trebuie majorat în termen de 2 ani. Nerespectarea atrage amenzi între 40.000 și 300.000 lei, aplicabile de la 2027, pentru situațiile financiare începând cu 1 ianuarie 2025.

7. Capital social minim la înființare: Pentru firmele noi, capitalul social minim este 500 lei, menținut dacă cifra de afaceri anuală este sub 400.000 lei. Dacă cifra de afaceri depășește acest plafon, capitalul social trebuie să fie de cel puțin 5.000 lei, majorarea realizându-se până la sfârșitul exercițiului financiar anterior depășirii plafonului.

8. Majorarea capitalului social pentru firme existente: Societățile cu răspundere limitată cu capital social sub nivelul impus de lege trebuie să-l majoreze în maximum 2 ani de la intrarea în vigoare a noilor reguli. Publicarea modificării în Monitorul Oficial beneficiază de reducere de 50% dacă se realizează până la 31 decembrie 2026.

9. Sancțiunea pentru neîndeplinirea obligației: Nerespectarea termenului de majorare a capitalului social poate conduce la dizolvarea societății, fie la cererea ONRC, fie la cererea oricărei persoane interesate.

10. Aplicarea noilor sancțiuni: Regulile și sancțiunile se aplică pentru situațiile financiare care încep la 1 ianuarie 2025 sau ulterior, vizând atât firmele noi, cât și cele existente.

Aceste măsuri vizează responsabilizarea antreprenorilor în gestionarea capitalului social, a dividendelor și a împrumuturilor, protejând astfel activul net și stabilitatea financiară a societăților.