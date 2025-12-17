ceața pune probleme pe drumurile din sibiu: sfaturi esențiale de la polițiști

Având în vedere intensificarea traficului rutier și condițiile de drum specifice acestei perioade, polițiștii sibieni recomandă tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație și să adopte un comportament responsabil la volan.

Este recomandat ca șoferii să circule cu viteză redusă, să mărească distanța dintre autovehicule și să folosească proiectoarele de ceață.

Conducătorii auto începători sunt sfătuiți să evite, pe cât posibil, deplasările în condiții de ceață, pe drumuri alunecoase, pe timp de noapte sau pe distanțe mari, având în vedere experiența redusă și riscul crescut de implicare în evenimente rutiere. În plus, șoferii cu mai puțin de un an de experiență trebuie să respecte limita de viteză redusă cu 20 km/h în afara localităților.

Pietonii sunt îndemnați să fie atenți, să evite folosirea părții carosabile după lăsarea întunericului și în condiții de vizibilitate redusă și să se asigure temeinic înainte de a traversa drumurile.

Poliția reamintește că siguranța rutieră depinde de responsabilitatea fiecăruia, iar respectarea regulilor poate preveni accidentele.